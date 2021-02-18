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Gündem
Mehmet SALMAN/CİDE, (Kastamonu), (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Cide'de kar güzelliği

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Cide'de kar güzelliği
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KASTAMONU'nun Cide ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçede güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Cidede kar güzelliği
Cide'de 5 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 1 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan ilçede kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

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