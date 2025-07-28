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Ciddi risk taşıyor! Bir il için 'denize girmeyin' yarısı yapıldı

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#Deniz#Plaj#Samsun
Ciddi risk taşıyor Bir il için denize girmeyin yarısı yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 11:01

Meteoroloji 10’uncu Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, 28 Temmuz Pazartesi günü Karadeniz’de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların Samsun’da denize girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

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Meteoroloji 10’uncu Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından yapılan ortak değerlendirme sonucu, Samsun’da deniz şartlarının vatandaşlar için tehlikeli olabileceği belirtildi. Halihazırda bölgede dalga yüksekliğinin 1 metreye yaklaştığı ve rüzgar hızının ise 16 deniz mili seviyelerine ulaştığı ifade edilirken, vatandaşlar açısından ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekildi. Meydana gelen boğulma vakalarından dolayı vatandaşların can güvenliği açısından tedbirli olmaları ve denize girilmemesi gerektiği belirtildi.

Ciddi risk taşıyor Bir il için denize girmeyin yarısı yapıldı

 

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#Deniz#Plaj#Samsun

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