Çiçekçiler pazar günü (Sevgililer Günü'nde) açık mı? İşte Sevgililer Günü için ek genelgede yer alan detaylar

Çiçekçilerin en fazla iş yaptıkları günlerden bir tanesi olan Sevgililer Günü için geri sayım devam ediyor. Sevgililer Günü bu yıl corona virüs gölgesinde geçecek. Bu nedenle çiçekçilerin çalışıp çalışmayacağı soruları bir süredir gündemdeydi.

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN EK GENELGE

Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi. "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.



Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-¬00.00 saatlerinde evlere servis, 13¬-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00¬-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00¬-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.



Çiçekçiler 12, 13 ve 14 Şubat tarihlerinde açık olacaklar.