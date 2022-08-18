Çiçekalan şehidine veda

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Cirnooğlu için Kilis’te Hacı Faruk Kayabaş Camisi’nde düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, 6’ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, kurum müdürleri ile şehidin eşi Fidan Cirnooğlu, annesi Fatma Cirnooğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

2 yaşında kız çocuğu babası olan Cirnooğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan ailesi, gözyaşı döktü. Törende şehidin annesi ve eşi, güçlükle ayakta durabildi. Yıllık izinden döndüğü gün şehit olan Cirnooğlu’nun cenazesi, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’in kıldırdığı namazın ardından Kilis Asri Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi.

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ER ENES DE ŞEHİT OLDU

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu’na PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir, tedavi altına alındığı hastanede şehit oldu.

PKK/YPG’li teröristler tarafından önceki sabah Suriye’nin Ayn El Arap bölgesinden gerçekleştirilen havan saldırısında yaralanan 4 askerden Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir (22) tedavi altına alındığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün şehit oldu. Şehit Özdemir için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MSB, başsağlığı mesajı yayınladı.

KARDEŞLERİ DE ASKER

Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir’in şehit olduğu haberini, sağlık ekipleriyle Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki eve gelen askeri yetkililerden alan baba Ali ve anne Ferdane Özdemir, gözyaşı döktü. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

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Şehit Enes Gazi Özdemir’in 2 kardeşinin de kendisi gibi sözleşmeli er olduğu; birinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, diğerinin ise Hatay’da görev yaptığı belirtildi.