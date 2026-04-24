Çiçek tuzağıyla ölüme çağırmış

DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde 24 Temmuz 2025’te gece saatlerinde, Siyabent Şeker (20), birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Helin Eren’i (19) çağırıp yanında getirdiği tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Helin Eren hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Şeker, polis ekipleri tarafından suç aleti silahla birlikte yakalandı.

1 AY ÖNCE AYRILMIŞLAR

Siyabent Şeker hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, kabul edildi. İddianamede, Helin ile Siyabent'in birlikte yaşadıkları, hamile olan maktulün yaşadıkları geçimsizlik nedeniyle olay tarihinden yaklaşık olarak 1 ay önce Siyabent'ten ayrılarak ailesinin evine döndüğü, bu süreçte maktul ile şüphelinin cep telefonu ve uygulamalar üzerinden iletişime devam ettikleri, 24 Temmuz 2025’te şüpheli Siyabent'in maktul Helin'le iletişime geçerek 'Gel yemek ısmarlayayım, sen hamilesin, sana çiçek alacağım’ gibi söylemlerde bulunarak yüz yüze görüşmek için ikna ettiği, Helin’in kuzeni Z.M. ile birlikte Siyabent ile görüşmek amacıyla geldikleri esnada, Siyabent'in tabanca ile yakın mesafeden öldürücü bölgeleri de hedef alacak şekilde 5 el ateş ederek Helin'i öldürdüğü belirtildi.

EN AĞIR CEZA İSTENDİ

Siyabent, iddianamede yer alan ifadesinde Helin'i öldürme sebebinin kendisine hakaret etmesi olduğunu söyledi. Z.M. ise ifadesinde, “Helin'in Siyabent'e hiç küfürlü konuştuğunu, küfürlü mesajlar attığını görmedim” dedi. Siyabent Şeker hakkında ‘haksız tahrik’ hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatiyle 'kadına karşı kasten öldürme' ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.