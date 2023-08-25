Çiçek satan iki grup arasında kavga: Polis ekiplerine de saldırdılar! Biber gazlı müdahale...

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Olay, 20 Ağustos Pazar günü saat 21.00 sıralarında, Caddebostan Sahili'nde yaşandı. İddiaya göre çiçek satan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TAKVİYE EKİP ÇAĞIRILDI

Polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada, bu kez de iki grup üyeleri polise saldırmak istedi. Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler çağrıldı. Kavga çıkaranlar gözaltına alınmamak için polise direndi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Gruptaki bir kişi, eline ne geçirdiyse polis ekiplerine attı. Polis, biber gazı kullanarak Kavga eden gruba müdahale etti. Gözaltına alınanlar polis merkezine götürülürken, yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki grup arasında yaşanan kavga ve polis ekiplerinin kavgaya karışanlara müdahalesi yer alıyor.