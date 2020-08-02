Çiçek aşısını kim buldu ve icat etti? Çiçek ne zaman bulundu
Çiçek hastalığı solunum yolu ile insanlara bulaşan ve duruma göre öldürücü olabilen çok yönlü bir hastalıktır. Ateş, vücut deri döküntüleri vb. belirtiler ile ortaya çıkan ve günümüzde birçok insanın savaştığı bu hastalık, çok uzun zamanlar önce bulunmuş çiçek aşısı sayesinde insanlara çok uzun bir süre koruma sağlamaktadır. Aşının bulunması ile birlikte de dünya genelindeki hasta sayısı oldukça azalmıştır. Çiçek aşısını kim buldu? Çiçek aşısı ne zaman bulundu? İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar.
Şu an ki zaman diliminde bazı ülkelerde satışı yasaklanan çiçek aşısının geleceği hakkında dünya sağlık örgütü tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştır.
Çiçek Aşısını Kim Buldu?
Geçmiş zaman diliminde binlerce insanın ölümüne sebep olmuş olan Çiçek hastalığı, günümüzün de en tartışılan konularından biridir. Bazı ülkelerin bu hastalığı her sene düzenli olarak tekrar yaydığı ve bu nedenden dolayı insanları sağlık alanında harcama yapmaya ittikleri öne sürülmektedir. Bulunuşu 1700'lü yıllara dayanan ve aşının bulunması olaylarında Osmanlı Devletinin de desteği olduğu çiçek hastalığı, son zamanlarda neredeyse asla önemsenmeyen bir hastalık haline gelmiştir.
Osmanlı'nın İngiltere Büyükelçisinin eşi olan Lady Mary tarafından yapılan bazı araştırmalar ve denemeler sonucu bulunan çiçek aşısı, o dönemlerde birçok insanı tekrardan hayata bağlamış ve ortalama insan ömrünü uzatmıştır.
Çiçek Aşısı Ne Zaman Bulundu?
Bulunması yaklaşık olarak 1723 yıllarına dayanan Çiçek aşısı, birçok devletin ortak hareket etmesi sonucu piyasaya sürülmüş, insanların bu aşıyı kullanmaları sağlanmıştır. Çiçek aşısı en sonra 1977 yılında Somali'de kullanılmıştır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle