Çiçek aşısını kim buldu ve icat etti? Çiçek ne zaman bulundu

Şu an ki zaman diliminde bazı ülkelerde satışı yasaklanan çiçek aşısının geleceği hakkında dünya sağlık örgütü tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Çiçek Aşısını Kim Buldu?

Geçmiş zaman diliminde binlerce insanın ölümüne sebep olmuş olan Çiçek hastalığı, günümüzün de en tartışılan konularından biridir. Bazı ülkelerin bu hastalığı her sene düzenli olarak tekrar yaydığı ve bu nedenden dolayı insanları sağlık alanında harcama yapmaya ittikleri öne sürülmektedir. Bulunuşu 1700'lü yıllara dayanan ve aşının bulunması olaylarında Osmanlı Devletinin de desteği olduğu çiçek hastalığı, son zamanlarda neredeyse asla önemsenmeyen bir hastalık haline gelmiştir.

Osmanlı'nın İngiltere Büyükelçisinin eşi olan Lady Mary tarafından yapılan bazı araştırmalar ve denemeler sonucu bulunan çiçek aşısı, o dönemlerde birçok insanı tekrardan hayata bağlamış ve ortalama insan ömrünü uzatmıştır.

Çiçek Aşısı Ne Zaman Bulundu?

Bulunması yaklaşık olarak 1723 yıllarına dayanan Çiçek aşısı, birçok devletin ortak hareket etmesi sonucu piyasaya sürülmüş, insanların bu aşıyı kullanmaları sağlanmıştır. Çiçek aşısı en sonra 1977 yılında Somali'de kullanılmıştır.