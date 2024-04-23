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ÇİÇEK 23 Nisan’ı yaratıcı içerik atölyeleriyle kutladı

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#Yaratıcı Yazarlık Atölyesi#23 Nisan#Çocuk İçin İçerik Derneği
ÇİÇEK 23 Nisan’ı yaratıcı içerik atölyeleriyle kutladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 13:08

Çocuklara yönelik üretilen kitap, kutu oyunu, film ve dijital kanallar gibi içerikleri inceleyerek, çocuklara katkı sunabilecek ya da onlar için risk oluşturabilecek unsurlar konusunda rehberlik yapan Çocuk İçin İçerik Derneği (ÇİÇEK), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocukları içerik üretmeye teşvik eden ve bu alandaki becerilerinin gelişimini destekleyen etkinliklerle kutladı.

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İki gün süren aktivitelerin ilk gününde, çocuklar “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” kapsamında yazar Tülin Kozikoğlu ile birlikte kısa hikâye ve şiir yazma ile resimleme etkinlikleri yaptılar. Karakter yaratma ve hikâye oluşturma süreçlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrenen çocuklar eğlenceli etkinliklerle kendi hikayelerini oluşturdular. Ardından hikâye Anlatıcısı Dilek Büyük'le yaptıkları çalışmada ise masal dinlediler ve anlatım becerilerini geliştirecek interaktif oyunlar oynadılar.

ÇİÇEK 23 Nisan’ı yaratıcı içerik atölyeleriyle kutladı

Etkinliğin ikinci gününde, Profesör Dr. Nilüfer Pembecioğlu’nun moderatörlüğünde “Kısa Film Atölyesi” gerçekleştirildi.

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ÇİÇEK 23 Nisan’ı yaratıcı içerik atölyeleriyle kutladı
Çocuklar, film yapımının temel teknikleri hakkında bilgilendirilerek kendi kısa hikayelerini oluşturmak, senaryolaştırmak ve kendi kısa filmlerini çekmek konusunda desteklendiler.
ÇİÇEK 23 Nisan’ı yaratıcı içerik atölyeleriyle kutladı

Bu atölyelerle çocuklar hem duygu ve ilgi alanlarını keşfederek bunları yaratıcı ve üretici şekilde değerlendirdiler hem de eğlendiler.

ÇİÇEK 23 Nisan’ı yaratıcı içerik atölyeleriyle kutladı

ÇİÇEK’in gerçekleştirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın detaylarına derneğin Instagram ve YouTube hesaplarından ulaşılabilir.

ÇİÇEK 23 Nisan’ı yaratıcı içerik atölyeleriyle kutladı


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#Yaratıcı Yazarlık Atölyesi#23 Nisan#Çocuk İçin İçerik Derneği

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