Çiçeği burnunda öğretmen dünyaya ilham olacak

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Adana’da doğup büyüyen annesi avukat, babası asker olan 24 yaşındaki Zeynep Ayça Yurdakul, Uşak Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nden geçtiğimiz yıl mezun oldu. Şu an hem yüksek lisans eğitimini sürdüren hem de özel okulda öğretmenlik yapmaya hazırlanan Yurdakul, çocuklara cinsiyet eşitliği, deprem farkındalığı ve felsefe alanlarında farkındalık yaratacak çalışmalar yapıyor. Özellikle 5-6 yaş grubundaki çocuklar yönelik çalışmaları TÜBİTAK tarafından desteklenen Zeynep Ayça öğretmen, İngiltere’de kadınların eğitim ve liderlik alanındaki başarılarını uluslararası düzeyde taçlandıran en prestijli programlardan biri olan 'She Inspires Awards-İlham Veren Kadınlar' kapsamında, ‘Eğitimde Kadın’ ödülüne seçilen 10 finalistten biri olmayı başardı. Yurdakul, kendisine final yolunu açan çalışmalarını şöyle anlattı:

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‘3 KATEGORİDE BAŞVURDUM’

“Program, yaklaşık 10 yılı aşkın süredir gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl bu program kapsamında Türkiye’den İngilizce Öğretmeni Didem Özü, Sınıf Öğretmeni Hacer Kılıçkıran ve Dr. Şerife Demircioğlu olmak üzere üç kadın dünya çapında ödüllendirildi. Onlardan aldığım cesaretle ben de bu sene aynı ödül için başvurdum. 17 kategorisi olan bu programda en fazla 3 kategori için başvuru yapılabiliyor. Ben ‘Eğitimde Kadınlar, ‘Değişim Yaratan Ödül’ ve ‘Yılın Yükselen Yıldızı’ olmak üzere üç kategoriye başvurdum. Bu üçü içinden ‘Eğitimde Kadınlar’ kategorisine seçilen 10 finalistten biri oldum. Ağustosun son haftasında bir mülakata daha gireceğim ve eğer o süreci de tamamlarsam 18 Kasım’da İngiltere’de düzenlenecek ödül töreninde yer alacağım.”

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ROL MODELİM SABİHA GÖKÇEN

“Yaptığım çalışmalarla programın ilgisini çektiğimi düşünüyorum. Hayatta annemden sonra kendime dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen’i örnek alıyorum. Atatürk’ün o dönemki vizyonuna ve Sabiha Gökçen’in cesaretine hep hayran kalmışımdır. Ben de öğrencilerime bu vizyonu ve ilhamı taşımak için çalışmalarımı sürdürmeye çalışacağım. Ülkemi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek adına da elimden geleni yapmaya devam edeceğim.”