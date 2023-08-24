Çiçeği burnunda kadın subaylar

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nda eğitim gören subay ve astsubaylar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla önceki akşam mezuniyet töreni düzenlendi. Eğitimini tamamlayan genç subaylara diplomaları teslim edildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda bu yıl 3 bin 810 subay ve astsubay mezun olurken, 82 kadın subay, 319 kadın astsubay olmak üzere 401 kadın mezuniyet sevinci yaşadı. Kadın subay ve astsubayların tören alanındaki yürüyüşleri izleyiciler ve aileleri tarafından alkışlarla karşılandı.



