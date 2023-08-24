×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Çiçeği burnunda kadın subaylar

Güncelleme Tarihi:

#Kadın Subay#Jandarma#Sahil Güvenlik Akademisi
Çiçeği burnunda kadın subaylar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 07:00

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nda eğitim gören subay ve astsubaylar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla önceki akşam mezuniyet töreni düzenlendi. Kadın subay ve astsubayların tören alanındaki yürüyüşleri izleyiciler ve aileleri tarafından alkışlarla karşılandı. 

Haberin Devamı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nda eğitim gören subay ve astsubaylar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla önceki akşam mezuniyet töreni düzenlendi. Eğitimini tamamlayan genç subaylara diplomaları teslim edildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda bu yıl 3 bin 810 subay ve astsubay mezun olurken, 82 kadın subay, 319 kadın astsubay olmak üzere 401 kadın mezuniyet sevinci yaşadı. Kadın subay ve astsubayların tören alanındaki yürüyüşleri izleyiciler ve aileleri tarafından alkışlarla karşılandı. 

Çiçeği burnunda kadın subaylar


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadın Subay#Jandarma#Sahil Güvenlik Akademisi

BAKMADAN GEÇME!