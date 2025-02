Haberin Devamı

Christopher Nolan, sinema dünyasında çığır açan son filmi 'Oppenheimer' ile büyük başarı elde etti. Oscar ödüllü bu epik yapım, izleyicilere tarihin en karmaşık ve tartışmalı figürlerinden birinin hayatını sunarak sinema eleştirmenlerinden tam not aldı.



Nolan, bu başarılı proje sonrasında gözünü şimdi de yeni bir uyarlamaya çevirdi: Homeros’un klasik eseri ‘Odysseia’dan yola çıkarak çekmeye hazırlandığı ‘The Odyssey’.



Sinema severlerin merakla beklediği bu yeni filmin detayları da ortaya çıkmaya başladı. The Odyssey, mitolojik kahraman Odysseus’un Truva Savaşı sonrası evine dönüş yolundaki maceralarını konu alacak. Filmin çekimlerine Siciliya’da başlanacak, ancak dikkat çeken bir detay var: Çekimlerin bir kısmı Türkiye’nin Ordu ilindeki Yason Burnu Yarımadası'nda gerçekleştirilebilir!



Bu durum hem yerel halkı hem de sinema tutkunlarını birkaç gündür oldukça heyecanlandırdı. Yason Burnu’nun tarihi ve mitolojik bağları, Nolan’ın projeye kattığı derinlik ile birleşince, bölgenin uluslararası bir ilgi odağı haline gelmesi bekleniyor.





Fotoğraflar: AA



HENÜZ RESMÎ OLARAK NETLEŞMİŞ DEĞİL AMA…

SON ÜÇ GÜNDE ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

PLANLAR ŞİMDİDEN HAZIR

Konuyu Ordu’nun Perşembe ilçesinin Belediye Başkanı Cihat Albayrak’a danıştığımda,dedi ve ekledi:Sosyal medyadaki paylaşımlardan sonra bölgeye gelen yerli turist sayısının arttığına dikkat çeken Cihat Albayrak,dedi.

Yapılacak çalışmaların şimdiden hazır olduğunu belirten Cihat Albayrak, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile bu konu hakkında konuşuyoruz. Bölgenin zaten kendi doğal güzellikleri var. Ancak güzergâh üzerinde düzenlemelerimiz olacak. Sonuçta Yason Yarımadası dünyaya tanıtılacak ve en iyi şekilde hafızalarda kalmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Yerel halkın da bu duruma büyük ilgi gösterdiğine dikkat çeken Albayrak, “Vatandaşlarımız bölgemizin bu şekilde gündeme gelmesinden dolayı çok mutlu. Esnafımız da heyecanlandı. İnsanlar artık işletmelerini daha iyi hale getirmek ve yabancı dillerle ilgili çalışmalar yapmak istiyor. Ben de söz verdim; halk eğitim merkeziyle birlikte esnaflarımıza dil kursları açacağım” dedi.





‘YASON BAŞLI BAŞINA BİR MİTOLOJİK KAHRAMAN’

Peki, Yason’u tarihte bu kadar özel kılan nedir?

Haberin Devamı

Bu soruyu Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Süleyman Uygun’a sordum. Yason Burnu ile ilgili araştırmaları da bulunan Prof. Dr. Uygun,cevabını verdi ve şu bilgilerin altını çizdi:-- Tespitlerime göre, sürekli iklim değişikliklerinden, taşkınlardan ve göçlerden dolayı zor durumda kalan adalar ve Tesalya (Yunanistan'da bir bölge) ahalisi, denizcilikte mahir oldukları için olabildiğince yeni bölgeler keşfetmek ve daha zengin kentlere yönelebilmek amacıyla Yason mitini gerçekleştirmişler.

-- Karadeniz, sürekli fırtınaların ve hava anomalilerinin olduğu, doğal koy ve limanlarının pek de fazla olmadığı, tehlikelerle dolu bir iç denizdir. Grekler, bir yandan Akdeniz’e yayılmaya çalışırken, diğer yandan Karadeniz’e açılmak istiyorlar. M.Ö. 300’lü yıllarda, denizcilerin verdiği bilgiler korkutucu. Bu nedenle, seyahati dinsel ve mitolojik anlatılarla cazip kılmaya çalışıyorlar.

-- Kolkhis ülkesi, Karadeniz’in en doğu ucudur; zaten oradan ilerisi yoktur ve ne hikmetse Gürcistan’da bir altın post bulunuyor. Tanrı Zeus adına kesilmiş altın koçun postu bu...



‘ALTIN POST’UN MERAK ETTİREN HİKÂYESİ



Altın postun hikâyesine de değinen Prof. Dr. Süleyman Uygun, şöyle devam etti:



-- Boitoia Kralı Athamas, bulut tanrıçası Nepehele ile evlenip Helle ve Phrixos adında iki çocuk sahibi olur. Ancak Athamas, Nepehele’den ayrılarak Kadmos’un kızı İno ile evlenir. İno, çocukları kurban ettirerek kıtlığı sona erdirmek için Delphi Tapınağı’ndaki kâhine rüşvet verir. Kral, başlangıçta itiraz etse de çaresiz kalır.



-- Kurban edilmeye götürülen çocuklar, gökten inen altın postlu bir koç tarafından kurtarılır. Koç, çocukların annesi Nepehele tarafından gönderilmiştir. Helle, Çanakkale Boğazı’na geldiklerinde koçun sırtından düşer ve kaybolur. Abisi Phrixos, Kolkhis’e ulaştığında koçu Zeus’a kurban eder ve altın postu Kral İetes’e armağan eder. Yason, amcası Pelias’tan tahtı almak için altın postu almak üzere bir gemi (Argos) yaptırır. Argonotlar, altın postu almak üzere Kolkhis’e doğru yelken açar ve yol boyunca birçok macera yaşarlar.







'BÖLGE HAKKIYLA TANITILIR VE TURİZME KAZANDIRILIRSA, KRUVAZİYER GEMİ SEFERLERİNİN EN ÖNEMLİ UĞRAK NOKTASI HALİNE GELEBİLİR’



Tüm bu hikâyelerden çıkarılabilecek sonuca da değinen Prof. Dr. Süleyman Uygun, “Henüz milattan önce, doğu ile batı arasında bir iktidar mücadelesi söz konusuydu. Yason, bu mücadelenin kırılma merkezlerinden birisidir. Karadeniz’de gemiciler açıkta seyredemezler; Sinop Burnu ve Yason Burnu, bütün denizciler tarafından bilinir. Bu nedenle, bu iki burna sahip olan güney Karadeniz’i kontrol eder. Güç ve iktidar da orada yoğunlaşır. Yason efsanesi, daha sonra batı kültürüne derin etkilerde bulunmuştur. Doğu ve Batı arasındaki güçler yarışının stratejik bir noktasıdır” dedi.



“Buraya gelen tüm yabancı seyyahlar, Yason ve Argonotların izlediği güzergâhı takip etmiş; çoğu notlarını bu yönde almıştır” diyen Prof. Dr. Uygun, “Mitolojideki önemi, Hristiyanlıkta da artarak devam ediyor; oradaki pagan tapınakları kilise ve manastırlara dönüşmüştür. Özetle, doğu-batı ekseninde önemli ve stratejik bir nokta olan bu bölge hakkıyla tanıtılır ve turizme kazandırılabilirse, Karadeniz’e yapılacak kruvaziyer gemi seferlerinin en önemli uğrak noktası haline gelebilir” ifadelerini kullandı.





YASON BURNU YARIMADASI'NDA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Büyükkalay, gezilecek yerlerle ilgili şu önerilerde bulundu:

Yason Burnu’nun hem doğası hem tarihi kalıntılarıyla ülkemizin görülmeye değer doğal güzelliklerinden biri olduğunu söyleyen, “Öyle ki aynı noktadan güneşin hem doğuşunu hem batışını izleyebileceğiniz, efsanelere konu olan en ihtişamlı yerlerden biri Yason Burnu.dedi.Yarımada üzerinde gezilecek yerlerden biriBurun üzerindeki kalıntılar geçmişte büyük bir yerleşim yerinin varlığını gösteriyor.-- Yason Burnu, deniz kenarındaki güzelliklerinin yanı sıra doğası ile de muhteşem.Karadeniz’in eşsiz flora ve faunasını keşfedeceğiniz bir doğa yürüyüşüne çıkabilirsiniz.Denizin bin bir tonu, doğal ışık, yemyeşil manzaralar, deniz ve martı sesleri eşliğinde göreceğiniz gün doğumu ve gün batımı ile harika kareler yakalayabilirsiniz.-- Yason Burnu’nun 300 metre batısında, yöre sakinlerinindiye adlandırdığı bölge ise keşif yapmak ve dalmak için iyi bir nokta. Yarımada çevresinde Karadeniz mutfağından yerel lezzetler ve deniz ürünlerini tadabileceğiniz küçük restoran ve kafeler de mevcut. Ayrıca kurulan pazar ve tezgâhlardan yöresel ürünler satın alabilirsiniz.