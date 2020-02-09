Christian Berger'den ırkçı Yunan vekile tepki

AB-Türkiye ulaştırma sektörü işbirliği kapsamında, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle birlikte Turistik Doğu Ekspresi’nde yolculuğa çıkan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa Parlamentosu’nda ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasının anımsatılması üzerine Berger, "Yunan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına ekleyecek bir şeyimiz yok. Kendisi çok net bir şekilde kınadı, böyle bir davranışın kabul edilebilir olmadığını söyledi. Biz de bu görüşü destekliyoruz" dedi.

"AMBARGO DEĞİL"

Bazı Avrupa ülkeleri tarafından savunma sanayiinde üstü kapalı bir şekilde Türkiye’ye yönelik uygulanan ambargo ile ilgili konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, “Ambargo değil, tedbir alma. Teknik terminolojisi bunun, silah ihracat ruhsatları ya da lisanslarının gözden geçirilmesi deniyor buna” dedi.



GÖZDEN GEÇİRME



Bazı Avrupa ülkeleri tarafından savunma sanayii alanında Türkiye’ye yönelik sürdürülen ambargo ile ilgili soruyu yanıtlayan Berger, şunları söyledi:

"Suriye'nin kuzeyindeki operasyona yanıt olarak AB Konseyi, silah ticareti konusunda yetkiyi tamamen üye devletlere vermiş durumda. Dolayısıyla bu üye devletlerin, ulusal düzeyde belirleyip, karar verdikleri bir şey. Bu, ambargo değil, üye devletlerin belli durumlarda tedbir alması. Teknik terminolojisi bunun, silah ihracat ruhsatları ya da lisanslarının gözden geçirilmesi deniyor buna."



AYDA BİR TOPLANIYORUZ



Berger, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun AB Türkiye Delegasyonluğunda verilen çalışma yemeğinde konuşmacı konuk olarak ağırlanmasına ilişkin de, şöyle konuştu:

“Türkiye'deki siyasi parti liderleriyle siyaset ve ekonomi alanındaki önde gelen kişilerle ayda bir toplantılar yapıyoruz. Davutoğlu'nu Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminden tanıyoruz. Yeni bir parti kuran Davutoğlu'nun, planlarını dinlemek için öğle yemeği toplantımıza davet ettik. Daha önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da davet ettik.”