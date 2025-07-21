CHP’yi üzen ölüm

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Prof. Dr. Karabıyık için bugün akademisyen olarak görev yaptığı Uludağ Üniversitesi’nde tören düzenlenecek. Ulu Cami’de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından cenazesi memleketi Bilecik’e gönderilecek olan Karabıyık, burada ikindide aile mezarlığında toprağa verilecek.

TBMM’DE 3 DÖNEM

Karabıyık, 2015 yılında CHP Bursa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiş, aralıksız olarak 3 dönem görev yapmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Karabıyık, özellikle eğitim politikaları konusundaki çalışmalarıyla tanınıyordu. 2023’ün ikinci yarısında TBMM milletvekilliği sona eren Prof. Dr. Lale Karabıyık, akademik kariyerine Uludağ Üniversitesi’nde devam ediyordu. Muhasebe ve finans alanında uzmanlığı bulunan Karabıyık, dekan yardımcılığı, senato üyeliği, enstitü müdürlüğü gibi birçok idari görev üstlendi. 6 ders kitabı, 29-39 arasında akademik makale ve çalışmalar yayımladı. Erasmus+, TÜBİTAK, Horizon EU gibi uluslararası projelerde aktif rol aldı.