CHP'yi düzeltemiyorsak parti kurarız

CNN Türk’te Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın “Tarafsız Bölge” programında soruları yanıtlayan İnce şunları söyledi: “(CHP’nin CNN Türk protestosu) Bir gün baktım sizin kanalda Yılmaz Büyükerşen var. Atılmadı. Bir gün baktım Zeydan Karalar, atılmadı, Sezgin Tanrıkulu onu da atmadılar. Sonra iki avukat gördüm.

MUHALİF OLANI ATTILAR

Birini attılar, birini atmadılar. Attıkları Genel Merkez’e muhalif, atmadıkları Genel Merkezi desteklemiyor... Bir kişinin kaprisleri üzerine boykot olur mu? Medya düzeni içinde böyle bir şeyi de doğru bulmuyorum. Şu ana kadar kimse çıkmamış olsa parti kararına uyardım. Sayın Genel Başkanın kendisi çıkıyor.

Seçim gecesi başladılar yalanlarına. Yalanın merkezi CHP Genel Merkezi. Saraydan para alacak. Kim alacak?

Mertçe, yüreklice ortaya çıkın. Ben partimi seviyorum ama bunlarla birlikte siyaset yapma şansım kalmıyor. Üç ayda bir iftira atıyorlar....CHP sizin babanızın çiftliği değil. Hazineden gelen trilyonlarca para ile oturmuşsunuz, ahkam kesiyorsunuz. Benim haysiyetim şerefim ne olacak?

ÇIKIP AÇIKLASIN

Atatürk’ün koltuğunda oturan bir kişi yalan söyleyemez. İsterse Genel Başkan olsun. ‘Muharrem İnce’yi kastetmedik.’ Hedef yapıyorsun. Bilerek yapıyorsun. Bunu açıklamaya ihtiyaç var. Özgür (Özel) beri ilgilendirmiyor. Genel Başkan açıklayacak. Sürekli yalan söylüyor. (Parti kuracak mısınız?) 81 vilayeti dolaşalım, büyük ilçeleri dolaşalım kararımızı vereceğiz. Amacımız AKP’ye benzemeyen bir CHP, düzeltebiliyorsak burayı düzeltmek amacımız. Düzeltemiyorsak tabii ki kurarız. (Düzelecek mi?) Bilemiyorum. Bir de millet ne derse onu yapacağız... Ben hatta memleket hareketinin 50 artı 1 alacağına inanıyorum partileşirse. Umudunuzu ittifaka bağlamayacaksınız.”

YÜZDE 99 'GİT' DİYOR

“4 Aralık’ta kapanıp kapsamlı program yazacağız. (İnsanlar size parti kur mu diyor, partide kal mı diyor?) 81 ili tamamladıktan sonra kararımızı vereceğiz ama gördüğümüzü söyleyeyim; yüzde 1 veya iki ‘kal’ diyor. Yüzde 99 kesinlikle git diyor....”