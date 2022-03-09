CHP'ye: Yağ krizinin orkestra şefi

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

“Etrafımız tehdit saçıyor diye ne korkacak ne de saklanacak halimiz vardır. Milli bekamız çok ciddi risk ve tehlikelerle karşı karşıyadır. Rusya’nın geçici insani koridorun açılacağını duyurması şiddetli çatışmaların habercisidir.

TÜRBÜLANS

Savaşın uzaması, ticaret kanallarını tıkayacak, diyalogları kapatacak, ülke ekonomilerini öngörülmesi çok zor olan şiddetli bir türbülansa sokacaktır.

Stokçuluk ve spekülasyon yaparak haksız kazancına haysiyetsiz kazanç eklemenin hesabını yapan damgalı ahlaksızların tekrar bitleri kanlanmıştır. Talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar, karaborsada sanki altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır. Marketlerde milletimizin asaletine yakışmayan ilkel görüntüler hepimizin yüreğini sızlatmıştır.

Haberin Devamı

PANİĞİ KÖRÜKLEME

İç işgal cephesinin yağ üzerinden gerçek dışı beyanlarla toplumsal panik halini körüklemesi en hafif tabirle şerefsizliktir. CHP yönetiminin sözleri kaos çıkarmaya dönük alçak bir kumpastır. Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefi yine CHP olmuştur. Toplumsal huzura kastetmeyi hedefleyen mihrakları yağ bağlamış doymaz kursaklarıyla hesaba çekmeli, burunlarından fitil fitil getirmeliyiz. Biz yağa değil kana bakarız kana.

KARS TÜRK’TÜR

Bazı aklı evvellerin, bir kısım zekâ fukaralarının, ‘Putin’in kafasındaki eksik parçaların Kars, Erzurum ve Ardahan olmadığını kim rahatlıkla söyleyebilir?’ sözleri Türkiye’yi tanımadıklarının beyanıdır. Kars Türk’tür, Ardahan Türk’tür, Erzurum Türk’tür. Dalımızı kıranın ağacını kökünden sökeriz.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, siyasi istikrarsızlık yıllarına duyulan özlemdir. Miadını doldurmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, sen rahat ol, ağılda oğlak doğsa dere boyunda otu biter.”