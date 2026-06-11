CHP’ye: Saatli bombaya dönüşen kriz bir an önce aşılmalı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün partisinin Meclis Grup toplantısında şu açıklamaları yaptı:

DEV AYNASINDA GÖRDÜLER

“7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan tablonun önemli bir yönüne dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Malumunuz bir süredir ana muhalefet partisinin kimi aktörleri üst perdeden konuşarak kendilerince bir gündem oluşturma çabasındaydılar. Otobüslerle o şehirden bu şehre sürükledikleri vatandaşlarımız üzerinden güya ahkâm kesiyor, kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Ama sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortalıktan kayboldular. Sorun sadece bunların siyasete bakış açılarında, siyaset tarzlarında, bunların çirkin ve çirkef üsluplarında değildir. Esas sorun bunların zihniyetindedir. Bunların faşizan ideolojisindedir. Sorun bunların sokakla kurdukları bağın harbi ve hasbi, sahici ve samimi olmamasındadır.

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TÜM TARAFLAR CHP’Lİ

Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları yargı kararları çerçevesinde suhulet ve sükûnetle çözmek yerine kimi zaman bizi kimi zaman mahkemeleri kimi zaman da medyayı suçlayarak yine kendilerine toz kondurmuyorlar. Oysa biz ilk günden itibaren hep şunu dedik; CHP’nin 38’inci kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP’lilerdir. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyi, affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. ’Rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim’ diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün ‘halkın umudu’ dediklerine bugün ‘hain’ damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP’li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir.

TARAFI DEĞİLİZ

Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adap ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP’deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır.

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BU YÜCE ÇATI ALTINDA

Bakın açık söylüyorum. Siyasette rakibimiz dahi olsa bu yüce çatı altında milleti temsil eden hiçbir partinin kavgayla çatışmayla sokaklara ve Meclis koridorlarına taşan güç mücadelesiyle anılmasını biz arzu etmeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin terörize edilmesine, gazi Meclis’in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. CHP’nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim için kıymeti harbiyesi yoktur. Çünkü bizim mücadelemiz kişilerle değil, CHP’nin halk düşmanı, milli irade düşmanı ideolojisiyledir. Bizim mücadelemiz başörtülü kızlarımızı üniversite kapılarında ağlatan 28 Şubat zorbalarıyladır. Milletin inancına, kutsalına, dil uzatan, tepeden bakan, jakoben zihniyetledir. Hacca gitmek için yardım isteyen vatandaşa ‘Araplara paranı kaptırma’ diyen gafillerledir. Bizim mücadelemiz milletin kaynaklarını siyasi ikballerine basamak yapan yağmacılarladır. Batılı patronlarından aferin alabilmek için Türkiye’yi yurt dışına şikayet eden mandacılarladır. Ellerine fırsat geçse Türkiye’yi tek parti karanlığına tekrar götürecek faşizm hevesleriyledir.”

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İHTİRASLARI CÜSSELERİNİ AŞAN YAPILAR

Şimdi Akdeniz’de, özellikle de Kıbrıs Adası’nda bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail’in fitne kayığına binmişler, Siyonizm’in taşeronluğunu üstlenmişler, güya Doğu Akdeniz’de birtakım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum, kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk’ünün hak ve hukukuna kastedilirse, bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.

İSRAİL DURDURULMALI

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85 sene önce Hitler karşısındaki sessizlik ve tepkisizlik dünya genelinde 80 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Gözü dönmüş bir caninin çılgınlığının faturasını tüm insanlık ödemişti, bugün aynı hata tekrarlanmaktadır. Nasıl bugün Hürmüz’deki çözümsüzlüğün bedelini tüm dünya ödüyorsa, şayet haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini de bölgeyle birlikte tüm insanlık çekecektir. Avrupa’da İspanya’nın gösterebildiği cesaret ve sağduyulu tutumu başka ülkelerin de göstermesi tarihi bir sorumluluktur. İsrail durdurulmalıdır, bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir, tarihin tekerrürüne izin verilmemelidir.

ÇİFTÇİLERE DESTEK

Yeni hasat döneminin tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Son dönemde bölgelerimizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar sebebiyle üretim girdilerinde artışlar yaşanmıştır. Bu da çiftçilerimizin maliyetlerine olumsuz yansımıştır. Çiftçilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla önemli bir karar aldık. Bu yıl için açıkladığımız temel destek ve planlama desteği tutarımızı İran kriziyle birlikte girdi maliyetlerinde oluşan aşırı artışları göz önüne alarak güncelliyoruz, destek tutarlarımızı buna göre artırıyoruz.

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MİLLİ TAKIM’A BAŞARILAR

Pazar sabahı 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıkacak A Milli Futbol Takımımıza başarılar temenni ediyorum. Önce grup aşamasında, devamında inşallah sonraki turlarda milli takımımızın yepyeni zaferlere imza atacağına, milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşatacağına yürekten inanıyorum. Aynı şekilde Cumartesi günü LGS sınavına girecek tüm evlatlarımıza da Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ ŞAM’DAN BEYRUT’TAN BAŞLAR

İsrail kurulduğu günden bu yana bölgemizde barışı, huzuru, refahı ve güvenliği mütemadiyen tehdit eden bir fonksiyon icra ediyor. Filistin’e yönelik işgal ve Filistinlilere yönelik soykırım sistematik bir şekilde devam ediyor. İnsanlık tarihinin en kanlı soykırımını gerçekleştiren İsrail aynı anda İran’a saldırmış, yetmemiş aynı anda Lübnan’ı işgal etmeye başlamıştır. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin tepkilerine rağmen İsrail, Lübnan’dan çekilmeyi reddetmekte buradaki kanlı operasyonlarını devam ettirmektedir. İsrail eş zamanlı olarak Afrika ülkelerini ve Akdeniz’i istikrarsız hale getirmek için de sinsi bir çabanın içine girmiştir.

İSRAİL İNSANLIK İÇİN DE TEHDİT

İsrail, mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil, insanlık için de bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye’yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Suriye ve Lübnan aynı zamanda Türkiye’nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir. Şam ve Beyrut, İstanbul’un iki kardeş şehridir. Türkiye’nin güvenliği sadece Hatay’dan değil Halep’ten başlar, Şam’dan başlar, Türkiye’nin güvenliği Beyrut’tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emrivakiye müsamaha göstermeyiz, kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız.

İYİ PARTİ’DEN KATILIM

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz’a Meclis grup toplantısının ardından rozet taktı. Erdoğan, Beyaz’ın elini kaldırarak partilileri selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının sonrasında geçen pazar günü ara seçim yapılan Tokat’ın Bağtaşı ve Yolüstü, Nevşehir’in Mustafapaşa ve Gümüşhane Tekke beldelerinde seçimi kazanan AK Partili belediye başkanlarını tebrik etti.

ERDOĞAN: BUNUN SINIRI MI OLUR

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından TBMM’den ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, CHP’ye yönelik daha önce sarf ettiği “Siyaset kurumunu yıpratmadıkları müddetçe taraf değiliz” sözlerini hatırlatarak, “Bunun sınırı nedir?” sorusu üzerine Erdoğan, “Bunun sınırı mı olur?” karşılığını verdi.