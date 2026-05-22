CHP’ye mutlak butlan kararı... Özel’e uzaklaştırma, Kılıçdaroğlu’na görev

ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin davada Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24 Ekim 2025’te verdiği “davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına” dair hükme ilişkin kararla ilgili istinaf incelemesini tamamladı. Buna göre, esas dava ile birleşmesine karar verilen dosyalar yönünden yapılan istinaf başvurularının kabulü ile Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ilgili kararının kaldırılmasına karar verildi.

KURULTAYLAR İPTAL EDİLDİ

Söz konusu davanın kabulüne karar veren Daire, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti. Daire, mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal kararı dolayısıyla bu tarihten sonra parti bünyesinde gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan kararların da hükümsüz kaldığına karar verdi. Kararda, “Olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptali” nedeniyle “4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultay’dan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine” karar verdi.

KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Dairenin kararında şu ifadelere yer verildi: “Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının, gereği için Yüksek Seçim Kurulu’na, Ankara İl Seçim Kurulu’na, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’na ve Ankara Valiliği’ne gönderilmesine karar verilmiştir.” BAM 36. Hukuk Dairesi, 2 hafta içinde Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı, ‘oybirliğiyle’ aldı. ANKARA

‘İSTANBUL’ DA İPTAL

Mahkeme ayrıca 8 Ekim 2023’teki CHP İstanbul İl Kongresi’nin ve bu kongrede alınan tüm kararların da mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verdi. Kongre öncesindeki il başkanı ve il yönetiminin görevlerine devam etmesi gerektiği belirtildi. Görevinin başında olduğunu açıklayan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı açıklamada “Ankara’da siyasallaşmış yargının aldığı kararlar ne olursa olsun İstanbul’un bütün seçilmiş kadroları ve İstanbul örgütü seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanındadır. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun yanındadır. Mesele CHP meselesi değildir. Mesele memleket meselesidir. Mesele demokrasi meselesidir” dedi.

İLK İTİRAZIMIZI YARGITAY’A YAPTIK

CHP Lideri Özel, kararı Genel Merkez’de bir gazeteciyle röportaj yaptığı sırada öğrendi. Haberi alır almaz önce hukukçu kurmaylarını aradı, ardından da Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) acil toplantıya çağırdı. MYK olağanüstü toplandı. Özel, 5 saat süren toplantı sonrasında özetle şunları söyledi: “Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonuna henüz dönmedim. Zaten dönüp de ne konuşacağız? Kılıçdaroğlu’ndan daha önce şanla, şerefle seçildiği genel başkanlığı koltuğuna AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem ama birtakım açıklamalar buna işaret ediyor. O telefon eğer bu yargının bu kararını meşrulaştırmak veya o kararla uzlaşmaksa, ben öyle bir şeyde uzlaşmam. Onunla uzlaşırsam milletle uzlaşamam. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir. Bugün (dün) ilk itirazımızı, tedbir kararını kaldırılması için Yargıtay’a yaptık. Yarın (bugün) YSK’nın bize vermiş olduğu mazbataya sahip çıkması için YSK’ya başvuracağız. Yargıtay’a tedbirin durdurulmasına yönelik başvurularımızın en acil şekilde ele alarak, YSK’nın kendisine tanınan görev sorumluluk alanına, kendisine sahip çıkmasını bekliyoruz.

(İkinci bir yedek parti açacak mısınız) Butlana karşı öyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz. Kiracılar gider, ev sahipleri kalır. Baba ocağından ayrılmayı düşünmeyiz. Baba ocağında kimin oturacağına da baba ocağının gerçek sahipleri karar verirler. Ona asliye mahkemeleri falan karar veremez.

EKREM’İ BIRAK DİYORLAR

Bizim suçumuz, AK Parti’yi ilk kez yenmek. Bize, ‘Ekrem’i bırak, Ankara merkezli siyaset yap, partinin başında otur’ diyorlar. Oturmayacağım koltuk mutlu, mesut, güvenli, muhalefet liderliği koltuğudur. Ben bu koltuğu reddediyorum. Sarayın icazetiyle yargısının açtığı yolla o koltukta oturmadım, oturmam. Kimse oturmamalıdır. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz. Cumhurbaşkanı adayı ben olurum deseydim benden iyisi yoktu arkadaşlar. Ben de bu koltukta rahat olurdum ama ben o değilim, biz o değiliz. Bu ülkenin 80 yaşına kadar muhalefet koltuğunun tadını çıkaran genel başkanlara değil muhalefette olduğu her günden ızdırap duyan bir genel başkana ihtiyacı var. Ülke ekonomisine yarım saat içinde verdikleri zarar 10 milyar dolar. Mali işlemler piyasasında tüm hisse senetleri için en dipten satıcı vardır alıcı yoktur. Yarın böyle bir felakete uyanacağız.” ANKARA

ŞİMDİ NE OLACAK

Kararın taraflara tebliğ edilmesinden sonra CHP yönetimi ve davadaki tarafların, iki hafta içinde Yargıtay’a temyiz başvurusu yapma hakkı bulunuyor. Temyiz dilekçesi önce kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulacak. Dosya daha sonra Yargıtay’ın ilgili hukuk dairesine gönderilecek.

YARGITAY ONAYABİLİR: Yargıtay incelemeyi, ‘hukukun doğru uygulanıp uygulanmadığı’ üzerinden yapacak. Hukuka uygun bulursa onayacak ve karar kesinleşecek.

KARARI BOZABİLİR: Yargıtay, “Mutlak butlan şartları oluşmadı” ya da “Deliller yeterli değil” derse, dosya yeniden yargılama için geri gönderilecek. Özgür Özel yönetiminin görevine devam yolu açılacak. Yargıtay, esasa girmeden yalnızca yargılama usulünde hata görürse de kararı kaldırabilir.

HEMEN UYGULANIR MI: Mevcut yönetimin bu sürece yol açan ‘tedbir’ kararına yönelik de hukuki girişimde bulunma hakkı bulunuyor. Özel yönetimi özellikle karar ‘kesinleşmeden siyasi parti yönetimine müdahale edilemeyeceği’ itirazını gündeme getirebilir. İhtiyati tedbirin uygulanması, yürütmenin durdurulması talepleri, olası Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları hukuki süreci daha da karmaşık hale getirebilir.

PORTRESİNİ İNDİRİP PARÇALADILAR

‘Mutlak butlan’ kararının ardından partililer CHP Genel Merkezi önünde toplandı. Vatandaşlar duvarda asılı olan CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun portresini indirip parçaladı. Parti personeli cam kırıklarını süpürerek kaldırdı. - Günsu ÖZMEN/ANKARA

KILIÇDAROĞLU: HAYIRLI OLSUN

Mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk açıklamasında, “Bu karar Türkiye’ye ve CHP’ye hayırlı olsun” dedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra yaptığı açıklamada ise “Bütün partililer sükûnetle karşılamalı. Partimiz çok büyük bir partidir, kendi sorunlarını kendi içinde kendisi çözecektir” değerlendirmesi yaptı.

İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

KILIÇDAROĞLU, kararı çalışma ofisi olarak kullandığı avukatı Celal Çelik’in bürosunda öğrendi. Evine geçtikten sonra sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: “Cumhuriyet Halk Partisi, kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün, sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün, kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci ‘keşkelerle’ değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem Genel Başkanlarımızla, PM üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükûnete ve ortak akıla davet ediyorum. Biz bir aradayız!”

KARARIN GEREKÇESİ: DELEGELERİN İRADESİ FESADA UĞRATILDI

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘oylamaya hile karıştırılması’ davasındaki iddialara da geniş yer verilen kararda, bazı delegelere para verildiği, belediye başkan adaylığı ve belediye iştiraklerinde iş vaat edildiği, market kartları dağıtıldığı ve delegelerden oylarının fotoğrafını çekip göndermelerinin istendiği iddialarının dosyadaki delillerle birlikte değerlendirildiği kaydedilerek, “Kurultay delegelerinin iradelerinin fesada uğratıldığı ve seçim sürecinin kanunun emredici hükümlerine aykırı hale geldiği” değerlendirmesi yapıldı.

İMAMOĞLU DOSYADA

Kararda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bazı CHP’li isimler hakkında “2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na aykırılık” suçlamasıyla açılan kamu davasının sürdüğü de kaydedildi. Mahkeme, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile Yılmaz Özkanat’ın bazı başvurularını ise ‘aktif husumet ehliyeti bulunmadığı’ gerekçesiyle reddetti. İki ismin de CHP’den ihraç edildiği, bu nedenle dava açma ehliyetlerinin bulunmadığı belirtildi.

DEVLET BAHÇELİ: KILIÇDAROĞLU FERAGAT ETMELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘mutlak butlan’ kararını ve CHP Lideri Özel’in açıklamalarını Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a değerlendirdi:

“Mahkeme kararıyla, iddia olunduğu gibi Sayın Kılıçdaroğlu’nun haksızlığa uğradığı tescil edilmiştir. Yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir. Etrafımızın ateş çemberi olduğu bir ahvalde aynı zamanda da terörsüz Türkiye iradesinin vücut bulduğu iklimde toplumsal hareketliliğe CHP üzerinden yönelme girişimlerine fırsat vermemek elzemdir. Bu çerçevede CHP’de ortak akıl egemen hale gelmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir. Bu sonuç hem CHP’nin hem de ülkemizin yararına olacaktır. Aynı zamanda da bu tarihi sorumlulukla Sayın Kılıçdaroğlu hem CHP kurumsal kimliğinin hem de CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın gönlünde müstesna bir yer edinecektir. Bu karar, istikrar ve CHP’nin birlikteliği açısından daha hayırlı olacaktır. Temennimiz iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkân çerçevesinde CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmalarıdır.”

SİYASİ PARTİLERDEN TEPKİ

DEM PARTİ: “Hukuk ve adaletle bağdaşmayan, siyaseti yargı eliyle dizayn etmek isteyen bir siyasi baskı operasyonunun ve anlayışının parçasıdır. Yasal düzenlemelerin eşiğine geldiğimiz bugünlerde alınan bu karar, Barış ve Demokratik Toplum Sürecini adeta gölgelemeye dönük bir adımdır.”

SP LİDERİ MAHMUT ARIKAN: “Yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesi, demokrasimiz açısından onarılamaz yaralar açacaktır. Partilerin geleceğine mahkeme salonlarında değil, millet iradesiyle sandıkta karar verilir.”

İYİ PARTİ: “Alınan butlan kararının kendisi mutlak butlandır.”

YRP LİDERİ FATİH ERBEKAN: “Demokrasilerde çözüm ve karar mercii, mahkemeler değil millettir.”

ZAFER PARTİSİ LİDERİ ÜMİT ÖZDAĞ: “Gelmiş olduğumuz nokta, hayret verici. Tabii bu, Türk siyasetinde büyük bir gerilime yol açacaktır. Çok olumsuz bir adım oldu Türkiye adına, Türkiye’de hukuk ve demokrasiden geriye kalanlar adına ne yazık ki.”

ADALET BAKANI GÜRLEK: TEMYİZ YOLU AÇIK

Mutlak butlan kararıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şunları söyledi: “Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bugün önemli bir karar vermiştir. Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirmeyle sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki, bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partili delegelerin başvurularıyla başlamış, yine CHP’li delegelerin beyanları ve tanıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin, kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme, bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunulduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir.”