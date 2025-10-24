CHP’ye mutlak butlan davasında ret: Şimdi ne olacak? Dava istinafta nasıl şekillenebilir?

Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2025 13:04
Cumhuriyet Halk Partisi’nin son dönemdeki kurultaylarını merkeze alan “mutlak butlan” davalarında kritik gün bugün yaşandı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen ve parti içi tartışmaları uzun süredir gündemde tutan davada, mahkeme kararını açıkladı ve davanın “konusuz kaldığı” gerekçesiyle reddine karar verdi. Peki bu kararı nasıl okumak gerekiyor? Şimdi ne olacak?
Olayın başlangıcı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayı’na dayanıyor. İSTİNAF İLE BİRLİKTE DAVA YENİDEN GÖRÜLEBİLİR AMA…
Kurultayların iptali için açılan toplam altı davanın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından birleştirilmesi, sürecin tek elden yürütülmesini sağladı. 15 Eylül’de görülen duruşmada mahkeme, davacıların geçici tedbir taleplerini reddederek dosyayı bugüne ertelemişti.
Mahkemeye ilişkin öne çıkan beş olası senaryo gündemdeydi. Duruşmanın mevcut CHP yönetiminin görevden uzaklaştırıldığı bir tedbir ara kararıyla ertelenmesi; davanın sonuçlanarak “mutlak butlan” kararı verilmesi; mahkemenin bir çağrı heyeti görevlendirmesi; CHP yönetiminin ısrarla savunduğu ve kararın bu yönde olması gerektiğini dile getirdiği, yani “davanın konusuz kaldığı” gerekçesiyle reddedilmesi; ve son olarak duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi seçenekleri yer alıyordu.
Hukuk çevreleri bu seçenekler arasında mahkemenin duruşmayı aralık ayına erteleme ihtimalini daha olası görüyordu ama beklendiği gibi olmadı. Mahkeme davanın “konusuz kaldığı” ve “husumet yokluğu” gerekçesiyle reddine karar verdi.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Karar sonrası en çok merak edilen “Bundan sonraki süreçte ne olacak?” sorusu… Bu konuda Avukat Ali Kemal Atçeken’e danıştığımda, oldukça önemli bilgilerin altını çizdi:
"Mahkeme davayı hem konusuz kaldığı hem de davacıların aktif husumetinin (dava açma hak ve yetkilerinin) olmadığı gerekçeleriyle reddetti. Bu, davacıların tüm taleplerinin reddedildiği şeklinde anlaşılmalı. Kararın pratikteki anlamı ve sonucu, davaya konu edilen CHP kurultayının geçerli kalmaya devam edeceği, kurultayla belirlenen yeni genel başkanın ve belirlenen kurulların görevine devam edeceği."
Davacı taraf avukatı Onur Yusuf Üregen kararın açıklanmasının ardından davanın istinafa taşınacağını belirterek “Süreci istinafa taşıyacağız. Davanın reddi kararı beklemiyorduk bizim için şaşırtıcı oldu. Yasal, hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz. İstinafa gideceğiz”
ifadelerini kullandı. Peki bunu nasıl yorumlamak gerekiyor?
Bu soruma da Ali Kemal Atçeken “Karara karşı istinaf yolu açık. Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davacı taraf istinaf kanun yoluna başvurabilir”
cevabını verdi ve şöyle devam etti:
“Dosyanın istinaf mahkemesine gönderilmesi halinde İstinaf mahkemesi davacı taleplerini esastan reddedebileceği gibi, Yerel Mahkeme yerine geçerek taleplerin kabulü ya da kısmen kabulü şeklinde de karar verebilir. Eksik inceleme sebebiyle karar ortadan kaldırılıp eksik hususlar incelendikten sonra yeniden karar verilmesi de istenebilir. Bu son seçenekte dava yeniden görülür.”MAHKEME KARARI, GELECEKTE BENZER KURULTAY VEYA SEÇİM DAVALARI İÇİN EMSAL TEŞKİL EDER Mİ?
“Mahkeme kararları, belirlenen hukuki prensipler ve dayanılan gerekçeler bakımından emsal teşkil etme keyfiyetine sahiptir” diyen Ali Kemal Atçeken, “Ancak bunun için kararın İstinaf ve Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşmiş olması gerekir. Mahkeme davacı tarafın aktif husumet ehliyetine sahip olmadığını, davanın konusuz kaldığını belirtmiş. Karar bu yönüyle kesinleşecek olursa, eşdeğer davalarda bu hususun emsal olarak sunulabileceği söylenebilir
” ifadelerini kullandı.CHP YÖNETİMİ BU KARARDAN SONRA HANGİ HUKUKİ ADIMLARI ATABİLİR VEYA HANGİ RİSKLERLE KARŞILAŞABİLİR?
“Mevcut karar kurultayın tüm sonuçlarıyla birlikte geçerli olduğu anlamına geldiği için, kurultayın geçerli kalmaya devam etmesi adına yapılması gereken ekstra bir işlem olmadığı kanaatindeyiz” diyen Ali Kemal Atçeken, “Bununla birlikte temel prensip, yapılacak tüm işlemlerde mevcut yasalara uygun hareket edilmesi. Bu, hukuki risklerin önüne geçilmesi adına başvurulacak yegane yöntem”
dedi.