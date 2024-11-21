CHP’ye MİT’ten ‘terör’ sunumu

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın dünkü ziyareti nedeniyle CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü önlemler göze çarpmazken binanın içinde ve dışında resmi ve sivil giyimli güvenlik personelinin önlem aldığı, toplantının yapıldığı kata ise katılımcılar dışında kimsenin alınmadığı gözlendi. Saat 11.00’de başlayan sunum 13.20’de sona erdi. CHP’den yapılan paylaşımda, Kalın ve heyetinin, terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası terör tehditlerine ilişkin sunumda bulunduğu, sunumun ardından Özel’in ek bilgi taleplerinin de yanıtlandığı kaydedildi. CHP paylaşımında “görüşmenin olumlu geçtiği” ifade edildi. Edinilen bilgiye göre sunumda CHP’lilerle, terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadele üzerine bilgiler paylaşılıp, terör örgütlerine karşı izlenen mücadele stratejisi anlatıldı.

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ÖZEL: ÇOK KIYMETLİ SUNUMLAR

Özel akşam saatlerinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ne yaptığı ziyaret sırasında görüşmeye dair yaptığı açıklamada ise “MİT Başkanımızın yaptığı ziyaret, kıymetli bir ziyarettir. Çok kıymetli sunumlar dinledik. Sorduğumuz sorulara ve istediğimiz bilgilere de son derece açıklıkla kapsamlı cevaplar verdi. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

SİYASİ TARİHTE ENDER

Siyasi tarihte benzeri ender görülen bu sürpriz görüşmenin kararı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen Anıtkabir ziyaretinde kararlaştırıldı. CHP Lideri Özgür Özel, öncesinde katıldığı bir TV yayınında, Kalın’ın AK Parti MYK toplantısında sunum yapmasına dikkat çekerek, “Onların bilmesi gerekip de bizim bilmediğimiz ne var?’ diyerek Sayın MİT Başkanı’na sormuştum. Sayın MİT Başkanı, 29 Ekim törenlerinde bana nezaketle yazıyı aldığını, hızla dönüş yapacağını söylemişti” dedi.

Özel, 29 Ekim törenlerinin ardından yaptığı açıklamada da Kalın’ın Genel Merkez’e gelip sunum yapacağı bilgisini paylaşarak, “Sayın Kalın ile büyük bir nezaketle ‘Yazınızı aldım, haklısınız, uygun bir zamanda gelelim ve bir sunum yapalım’ demişti. Hafta içinde Sayın MİT Başkanı CHP’ye gelerek bir sunum yapacak” diye konuşmuştu.