CHP’ye mahkemeden İstanbul sürprizi

Haberin Devamı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin şaibe iddialarıyla açılan davaya bakan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, sürpriz bir karara imza attı. Mahkeme, dosyanın İstanbul’da görülen İBB davasıyla birleştirilmesi için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nden muvafakat (onay) istenmesine hükmetti.

12 SANIKLI KURULTAY DAVASI

Kurultaydaki şaibe iddialarına ilişkin olarak aralarında Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 kişi hakkında “Seçim Kanunu’na muhalefet” suçundan dava açılmıştı. Önceki duruşmada İmamoğlu ve Akpolat’ın duruşmalardan ayrı tutulmasına karar verilmişti. Özgür Çelik ise hazır bulundu. Duruşmada, 10 tanık dinlendi. Tanıklar, soruşturma aşamasında dile getirdikleri iddiaları tekrarladı. Kurultay öncesinde bazı delegelere para ve telefon dağıtıldığı yönündeki beyanlar yeniden gündeme geldi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın CHP’de mutlak butlan gündemde mi Haberi görüntüle

MAHKEMEDEN ARA KARAR

Dönemin Erzurum delegesi Yusuf Göğerkaya şu iddialarda bulundu: “Erzurum kongresinden sonra İl Başkanlığı binasında delegelerle toplantı yapıldı. İl başkanı Ankara’ya gidip en çok parayı verene oy verileceğine ilişkin pazarlık yapacağını söyledi. Ankara’dan döndükten sonra tekrar toplandık. İl başkanı hepimize 50’şer Euro dağıttı. Ankara’da kurultay gecesi son bir yemeğe gittik. Oradan da pavyona geçtik. İl başkanı beni dışarı çıkarıp 4 imzaya ihtiyacı olduğunu söyledi. İmza attık ve bin dolar para verdi. İl başkanının İstanbul ekibinden 300 bin dolar aldığını biliyorum. İl başkanının para aldığını net şekilde biliyorum.”

Gözden Kaçmasın Baklava kutusundaki rüşvet Orhan Pamuk’tan esinlenme mi Haberi görüntüle

‘İBB DOSYASIYLA BİRLEŞSİN’

Savunmaların ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, dosyada “fiili ve hukuki irtibat” bulunduğu gerekçesiyle, İmamoğlu’nun da sanıklar arasında yer aldığı ve kamuoyunda “İBB davası” olarak bilinen İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyanın birleştirilmesi hususunun muvafakat edilip edilmediğinin sorulmasına karar verdi. Kararda, İstanbul Mahkemesi’nin birleştirme talebine onay vermesi halinde dosyanın beklenmeksizin birleştirilerek İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderileceği belirtildi.