â€˜CHPâ€™ye kayyum yalanÄ±â€™na adli kontrol

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KÃ¼tahyalÄ±, Boluâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. KÃ¼tahyalÄ± hakkÄ±nda â€˜halkÄ± yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgiyi alenen yaymaâ€™ suÃ§undan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, KÃ¼tahyalÄ± hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verdi. KÃ¼tahyalÄ± dÃ¼n Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan Boluâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. KÃ¼tahyalÄ±, Bolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™ndanÂ Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na SEGBÄ°S ile baÄŸlanarak ifade verdi. NÃ¶betÃ§i hÃ¢kimlik, Rasim Ozan KÃ¼tahyalÄ±â€™nÄ±n adli kontrol ÅŸartÄ± ve yurtdÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± getirilerek serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.Â Â Â Â Â Â Â Â
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