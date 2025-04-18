×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

â€˜CHPâ€™ye kayyum yalanÄ±â€™na adli kontrol

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Rasim Ozan KütahyalÄ±#GözaltÄ±#CHP
â€˜CHPâ€™ye kayyum yalanÄ±â€™na adli kontrol
Elif ALTIN
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 07:00

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Rasim Ozan KÃ¼tahyalÄ± adlÄ± ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda â€˜CHPâ€™ye kayyum atanacaÄŸÄ± ve Ankaraâ€™da 2 belediyeye operasyon yapÄ±labileceÄŸiâ€™ yÃ¶nÃ¼ndeki paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle â€˜halkÄ± yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgiyi alenen yaymaâ€™ suÃ§undan gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verdi.

Haberin DevamÄ±

KÃ¼tahyalÄ±, Boluâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. KÃ¼tahyalÄ± hakkÄ±nda â€˜halkÄ± yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgiyi alenen yaymaâ€™ suÃ§undan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, KÃ¼tahyalÄ± hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verdi. KÃ¼tahyalÄ± dÃ¼n Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan Boluâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. KÃ¼tahyalÄ±, Bolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™ndanÂ  Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na SEGBÄ°S ile baÄŸlanarak ifade verdi. NÃ¶betÃ§i hÃ¢kimlik, Rasim Ozan KÃ¼tahyalÄ±â€™nÄ±n adli kontrol ÅŸartÄ± ve yurtdÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± getirilerek serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.Â  Â Â Â Â Â Â Â
Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Rasim Ozan KütahyalÄ±#GözaltÄ±#CHP

BAKMADAN GEÇME!