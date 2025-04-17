‘CHP’ye kayyum’ iddiasına soruşturma

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, buna ilişkin sosyal medya paylaşımları yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, şunları söyledi: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu’ kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli soruşturma başlatılmıştır.” Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu konu hakkında paylaşım yapan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında TCK 217 maddesine muhalefet suçundan resen soruşturma başlattı.