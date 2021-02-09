CHP’YE: İşte bakın parçalanıyorlar

HİÇBİRİ BİZİMLE YARIŞA GİREMEDİ

“Karşımızda elbette bir siyasi muhalefet oldu. Hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına giremedi. Ne diyorsak tersini söylemeyi, biz ne yöne gidiyorsak aksi istikamete yönelmeyi muhalefet zannedenlere milletimiz itibar etmedi. Karadeniz’de doğalgaza ulaştık mı, ulaştık. Fatih’le ulaştık, şimdi inşallah Kanuni ile ulaşacağız. Şimdi denizin dibinde sondajlama çalışmalarımızla devam edeceğiz. Buna ne ana muhalefetin ne de diğerlerinin idrakini bırakın hayalleri bile yetmez. Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü de sergilemedi. İşte parçalanmaya başladılar. Acaba CHP kendi hükmi şahsiyeti adına ne yapıyor, hangi projeyi üretiyor, hangi programı savunuyor diye baktığımızda karşımıza sadece koskoca bir boşluk çıkıyor. Bugün nerede milletin huzura toplumsal barışına kast eden toplumsal bir hadise varsa arkasında muhakkak CHP ve şürekası çıkıyor.

TEK ADAMCAĞIZ SİYASETİ

Hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçmez, bunu bilesiniz. CHP’nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmaktır. CHP’nin başındaki zatın bu çarpık denkleme karşı özellikle herkesi kapı dışarı ederek sergilediği diktatörlük ise tek parti devriyle yarışır seviyeye geldi. Yıllarca bizi tek adamlıkla suçlayanların dönüp dolaşıp geldikleri yer partilerini tek adamcağız siyasetine mahkûm etmesidir. Tek başarı hikâyesi partisinin başına kasetle gelmek olan bir kişinin bugün CHP içindeki taciz, hırsızlık, arsızlık işlerinin üzerini örtmeye çalışmasını da kendi karakterine veriyoruz.

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği bu günlerde, mücadeleyi zafere ulaştıracağız. Bunun için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Seçim gününe kadar var gücünüzle çalışmanızı istiyorum. Hep birlikte takip ediyoruz. Zihnini ve kalbini bilerek ya da bilmeyerek Türkiye düşmanlarına kiralamış kişiler Türkiye’nin demokrasisine saldırıyor. Bugüne kadar milletimizin desteği ile bunların hiçbirine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Karşımızdaki bu hazin tablo bizim hem ülkemize yaptığımız hizmetleri sürdürmek hem de kazanımlarımızı korumak için sürekli teyakkuzda bulunmamız gerçeğini teyit ediyor.”

‘HA CHP HA HDP’



EN büyük üzüntümüz içlerindeki çürümeyi gençlerimizi kullanarak, onların istikbalini tehlikeye atarak gözlerden saklamaya çalışmalarıdır. CHP yönetimi artık ayyuka çıkan siyasi tükenmişliklerini perdeleyerek gençlerimizi kışkırtmakta, sokak siyasetine sarılmaktadır. Ha CHP ha HDP, hiçbir farkları yok. Terör örgütlerinin beslemesi bunlar... Bu tablo bize gençlerimize daha da sahip çıkmamız, onların zihinleriyle beraber gönüllerini de zenginleştirecek adımları atmamız gerektiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına eğitim ve kültür politikalarını koyarak milletimize bu hizmeti de vereceğiz.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BENİ İZLEYİN

BURADAN sesleniyorum; çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Görüntülü bir millete seslenişim olacak. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim...

AK Parti olarak, bugünlere aziz milletimizin duası yanında, ailesinden, işinden mesaisinden feda yapan dava erleriyle geldik. 18 yıllık iktidarlığımız döneminde kimi medya kuruluşlarından terör örgütlerine, vesayet güçlerinden devlet içine çöreklenmiş çetelere kadar farklı odakların tehditlerine maruz kaldık. Tüm saldırılar karşısında iman varsa imkân da vardır diyerek, her türlü yokluğa rağmen yolumuzdan geri dönmedik. Kimseyi ötekileştirmeden, insanlarımızı kökenine göre ayırmadan herkesi kucaklamaya çalıştık. Bölen değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklayan, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere inat vatandaşlarımızın tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturan bir kadro olduk. İnsanlarımız bizimle birlikte belediyelerden, devletin her kademesine kadar dinamik, vizyoner, gayretli bir kadroyla tanıştı.

‘KİNLERİ HIRSLARI VE KARANLIK HESAPLARI’

ÇOCUKLARIMIZA 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri güçlü Türkiye’yi miras bırakmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bu süreçte rabiamıza daha sıkı sahip çıkmak zorundayız. Rabiamız geleceğimize güvenle bakabilmemizin en büyük teminatıdır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin de dönüşümün etkisiyle sallandıkları bir dönemde Türkiye olarak bizim sapasağlam ayakta durabilmemizin yolu buradan geçiyor. Bunlar ancak gören gözler, duyan kulaklar ve adaletin yuva yaptığı kalpler için geçerlidir. Kinleri, hırsları ve karanlık hesapları, özellikle kendi ülkelerinin felaketlerini dileyecek kadar yollarını şaşıranlara diyecek şey bulamıyoruz. Bunlara da doğruyu, hakkı, yaptıklarımızı ve hedeflerimizi anlatmayı sürdüreceğiz.