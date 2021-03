CHP’ye ‘dijital devrim’ daveti

CHP’de parti içi demokrasi amacıyla sanatçı Bedri Baykam tarafından hazırlanan ‘Demokratik Dijital Devrim’ (D3) tüzük taslağı, önceki hafta tanıtılarak kitaplaştırıldı. Taslak metin Bedri Baykam tarafından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dahil CHP yöneticilerine ulaştırıldı. Partililerden olumlu dönüşler alan kitapçığın CHP’yi ileriye taşıyacağını anlatan Bedri Baykam şunları söyledi:

“Taslak, parti içerisindeki il başkan adayından milletvekiline kadar, seçimlerde tüm üyelere müracaat edilmesini sağlayacak bir devrim metnidir. Taslakta her parti üyesine bir akıllı kart verilecek. Üye bu kartla aday seçimlerinde oy kullanacak. Her vatandaşımız gerek adaylığını koyarken, gerek de adayın seçiminde şeffaf bir süreçten geçecektir.

GERÇEK DEMOKRASİ

Sizi yönetecek kişiyi seçme hakkınız olmalıdır. Siz aday olacaksanız bu birilerinin iki dudağı arasında olmamalıdır. Siz siyasi fikirlerinizle ve duruşunuzla aday olacaksınız. Başkaları da sizin yansıttığınız fikir oranında size destek verecek. Yaşadığımız dönem dijital devrimin tam zamanı. Çünkü önümüzde görünen bir erken seçim veya kongre yok. Hızlıca bu devrim gerçekleştirilir ve örnek bir parti oluruz.

Aday belirleme sürecinin demokratik bir tabanda ilerlemesi Türkiye’nin imajını düzeltecektir. Milletvekilini milletin kendisinin seçmesi partiyi demokratikleştirecektir. Bunun halkta yaratacağı güven duygusu sonsuz olacaktır. Halk ‘Kimse benim oyumu kullanmıyor, ben bu işin doğrudan bir parçasıyım’ diyecek. Bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu’nu dijital devrimi uygulamaya davet ediyorum. Bu kadar büyük bir devrim ki emin olun tarih kendisini bambaşka bir yere yazar. Kılıçdaroğlu ‘Adalet Yürüyüşü’nde kazandığı ve hak ettiği itibarı kalıcı bir şekilde siyasete yansıtacak. Ondan sonra da bütün partiler mecburen bunu takip ederler. Türkiye gerçek demokrasiye geçişin örneği haline gelir.”

‘İKİ SEÇİM KAYBEDEN KOLTUĞU BIRAKSIN’

CHP tüzüğü için önerilen bazı maddeler şöyle:

- Cumhurbaşkanlığı adayları, tüm üyelerin katılımıyla seçilmeli.

- İki kere üst üste genel seçimi kaybeden genel başkan koltuğunu kaybetmeli ve parti olağanüstü kurultaya gitmeli.

- Cinsiyet ve gençlik kotaları kapsamına giren üyeler, seçilebilir noktalardan listeye girmeli.

- Tüm üyelere verilecek akıllı kartlarla parti dijital çağa uyum sağlamalı. Üyeler aday seçimleri ve her konuda ‘karar verici’ olmalı.

- Güçlü genel sekreterlik kavramı ile beraber, üç genel sekreter yardımcılığı oluşturulmalı.

- Her etnik kökene, renge, her cinsel yönelime saygı gösterilmeli.

