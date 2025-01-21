CHP’ye çifte soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na ilişkin paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı. Aydın, sabah saatlerinde polisler eşliğinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

Aydın’ın ifade vermeye götürülmesinin ardından İstanbul’da ‘Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli’nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu kararı eleştirdi.

SORUŞTURMA AÇILAN SÖZLERİ

Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmada CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a yönelik işlem için tepki gösterirken şöyle dedi:

“Sözümona ifade için çağırıyorsun, 7-8 polisle evini basıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum; sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de... Biz senin bile evlatlarını kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın. Senin bile yuvana, çocuklarına huzuru temin edelim.”

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‘HEDEF GÖSTERME’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı. İmamoğlu’nun, sarf ettiği sözler ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit ettiği ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef gösterdiği iddia edildi.

İMAMOĞLU: TEHDİT ETMEDİM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan soruşturmaya ilk olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. İmamoğlu, paylaşımında “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Burdan tehdit iddiası çıkaran Başsavcı’yı Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum” dedi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu bir grup da Aydın’a destek olmak için adliyeye gitti.

CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI ADLİ KONTROLLE SERBEST

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla soruşturma başlattı. Aydın, dün sabah saatlerinde polisler eşliğinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Cem Aydın savcılık ifadesinde “Soruşturma başlatılan video içerik itibarıyla Genel Başkanımızın sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi.

Aydın, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Sulh ceza hâkimliğindeki sorgusunun ardından yurtdışına çıkış yasağı ve karakola imza atmak şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (ELİF ALTIN / İSTANBUL)

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ÖZEL: MADEM ÖYLE GETİR SANDIĞI

CHP Lideri Özgür Özel, soruşturmalara “Madem öyle getir sandığı. Hodri meydan diyorum. Benim partim hazır, ben hazırım” diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Caddebostan Kültür Merkezi’nde, Ülke Politikaları Vakfı tarafından düzenlenen “Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli”nde konuştu ve ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, soruşturmaları eleştirirken özetle şunları söyledi: “Yargı siyasallaştığında ne olduğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Sabah Cem Aydın kardeşimi Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları kurumsal hesabından yapılan bir paylaşım. Paylaşımda benim bu süreçle ilgili söylediğim sözleri, videoyu editlemişler. O paylaşım kondu diye sabah 8 polis gitti kapısına. Bakın şimdi sabah da itiraz ettik. Telefon açar çağırırsın.

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SEKİZ POLİS GELMİŞ

Telefona ulaşamadın hadi ne yapacaksın? Elbette polis yollayacaksın. Bir polis gider, ‘İfadeye çağırıyorlar seni şuraya’ der. Giderse gider, gitmezse eğer o zaman zorla getirme diye bir şey olur. Sekiz polis kapıya gelmiş, ‘Cem Aydın sen misin?’ ‘Benim.’ ‘Adliyeye gideceğiz, ifadeni alacaklar.’ ‘Gözaltı kararı var mı?’ ‘Yok.’ Ama fiilli gözaltı uyguluyor. Gençlik Kolları Genel Başkanımıza haftada 3 gün imza kontrolü verilmiş. Görevini yapamasın diye. Ayrıca yurtdışı örgütlerde partimizi temsil ediyor. Yurtdışına da çıkış yasağı koymuş. Gençlik örgütlerinde Sosyalist Enternasyonal’in partimizin temsilcisine ‘Yurtdışına çıkmayacaksın’, 81 il gezmesi gerekene ‘İki günde bir İstanbul’da olup imza atacaksın’ diyor.

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CANLI YAYINDA SORUŞTURMA

Canlı yayında soruşturma açmak ne? Bütün dikkati bizde mi? CHP olarak bu süreci bize bir savaş ilanı olarak gördük. Bu şartlar altında 2025’in seçim yılı olacağını söyledik. Biz hazırız. Bize savaş ilan ettiler, savcının yaptıklarını görüyorsunuz.

Benim koltuğa oturduğum ilk gün söylediğim gibi, en şeffaf ve katılımcı şekilde Mustafa Kemal Atatürk ilkelerine uygun şekilde, en adil şekilde aday belirleyeceğiz. Bizim irademiz ve yol yürüyüşümüz kesin. Bunun için de el ele ve bir kişiyi bile arkada bırakmadan yürüyoruz. Biz hazırız. Onlar da iktidarı devretmeye hazır olsunlar.

Hodri meydan diyorum. Madem öyle getir sandığı. Benim partim hazır, ben hazırım, Cumhuriyet Halk Partisi her şeyiyle seçime hazır. Adaylarımız hazır, adayımız hazır. Çıkarsın karşıma, alırsın cevabını.”

İMAMOĞLU: İLGİNÇ BİR DURUM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmayı şöyle yorumladı: “Sayın Genel Başkanımızla birlikteyken bu soruşturmadan haberimiz oldu. İlginç bir durumdayız. Ben, Sayın Cumhurbaşkanı için ‘Bizimle yatıp bizimle kalkıyor’ demiştim ama herhalde Başsavcı da aynı psikolojide, gece gündüz bizi düşünüyor. Bu vesileyle gerçek ve ciddi bir çağrıda bulunmak istiyorum Genel Başkanımızın da yanında. Gerçekten bu ülkenin yüksek yargı, yüksek yargının kurumsal yapılarına, yapısına ve bütün yargılara savcılara, bu ülkenin namuslu savcılarına, yargıçlarına, gerçekten süreci iyi analiz etmelerini buna tepki göstermelerini istiyorum. Yani böyle bir süreç olamaz. Bu kadar meseleyi kişiselleştiren, ‘Ben nereden ne yakalarım’ diyerek... Tümüyle o kadar masumiyet içeriyor ki, ettiğim cümle üzerinden soruşturma çıkaran bir aklın İstanbul’u ve Türkiye’yi ciddi anlamda hukuki zeminde tehdit ettiğini düşünüyorum.” (FATMA AKSU-EMİN MERT KIRARSLAN/İSTANBUL)