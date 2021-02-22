CHP’ye Albayrak tepkisi: Çirkin dili kınıyoruz

* İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Siyaset adı altında dedikodu yapıyor, iftira atıyor, seri halde yalan söylüyorlar” tepkisini gösterdi.

* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan şunları kaydetti: “Resmî hesaplarından yaptıkları açıklamalarda hâlâ siyasi iftira atarak ve aile değerlerini hedef alarak Sn. Berat Albayrak’a saldırmaya devam ediyorlar. CHP adına ekonomi hakkında konuşanların, hayatlarında birkaç lirayı düzgün yönetme başarıları yok... CHP’nin Sayın Albayrak’ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP’nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.”

ELVAN: HAKSIZ VE SEVİYESİZ

* Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise “Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum. 2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.