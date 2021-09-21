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CHP’nin ‘savunan adam’ı hayatını kaybetti

#Şahin Mengü#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu
CHP’nin ‘savunan adam’ı hayatını kaybetti

Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü 73 yaşında hayata veda etti. Bir dönem Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’ın da avukatlıklarını yapan Mengü’nün yüksek tansiyon nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Mengü bugün uğurlanacak.

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ANKARA / CHP eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü, 73 yaşında hayatını kaybetti. Önceki gece Ankara’daki evinde yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandığı öğrenilen Mengü, tedavi için Bayındır Kavaklıdere Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık durumu ağırlaşan Mengü’nün dün sabah tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Mengü’nün ölüm haberini alan yakınları ile milletvekili arkadaşları hastaneye akın etti. Mengü’nün cenazesinin, bugün TBMM’de düzenlenecek tören sonrası, Karşıyaka Mezarlığı Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

Mengü’nün kızı gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından, “Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağ olsun” paylaşımında bulundu.

‘BABAMIZI KAYBETTİK’

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Mengü’nün oğlu Burak Mengü de Zafer Partisi’nde Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Zafer Partisi Genel Sekreteri İsmail Koncuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkan Yardımcımız Sn. Burak Mengü’nün muhterem babası Şahin Mengü Hakka yürümüştür” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de sosyal medya hesabından, “23. Dönem Manisa Milletvekilimiz, çok değerli hukukçu, siyasetçi Şahin Mengü’yü kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüz Şahin Mengü’ye Allah’tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesine başsağlığı diliyorum” açıklamasında bulundu.

ECEVİT VE BAYKAL’IN AVUKATI

4 Nisan 1948’de Kastamonu İnebolu’da doğan Mengü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Mezuniyetinin ardından serbest avukat olarak çalıştı, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 12 Eylül askeri darbesinin ardından eski Başbakan Bülent Ecevit’in avukatlığını da üstlenen Mengü, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın da avukatlığını yaptı.

KILIÇDAROĞLU İLE TERS DÜŞTÜ

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde CHP’den Manisa milletvekili seçilen Mengü, Dersim olaylarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nu hedef alan çıkışıyla dikkat çekti. Tanrıkulu’na sert tepki gösteren Mengü, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile de ters düştü.

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#Şahin Mengü#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu