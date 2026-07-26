CHP'nin Sarıyer'deki etkinliğiyle ilgili iddialara soruşturma

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP'nin dün gerçekleştirilen üye katılım törenine cast ajansları üzerinden ücretli figüran getirildiği iddialarına ilişkin ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.