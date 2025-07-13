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CHP'nin önceki dönem milletvekili Gürkut Acar, hayatını kaybetti

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#Gürkut Acar#CHP#Milletvekili
CHPnin önceki dönem milletvekili Gürkut Acar, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 12:05

CHP'nin önceki dönem Antalya Milletvekili, eski Antalya Barosu Başkanı Gürkut Acar, hayatını kaybetti.

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Acı haberi, Antalya Baro Başkanı Ali Çadaş Bozaner, sosyal medya hesabından duyurdu. Bozaner, şu mesajı paylaştı:

"2000-2002 yılları arasında Antalya Barosu Başkanlığı yapmış, değerli meslektaşımız Avukat Gürkut Acar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

GÜRKUT ACAR KİMDİR?

Van Erciş doğumlu olan Gürkut Acar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Antalya Belediye Meclis Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 2000-2002 yılları arasında Antalya Baro Başkanlığı görevinde bulundu. Türkiye Barolar Birliği Delegesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 1995 seçimlerinde CHP Antalya 4'üncü sıra, 1999 seçimlerinde ise 3'üncü sıra milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi. 2011 yılında Antalya milletvekili seçildi. 2011-2013 yılları arasında TBMM CHP Grubu Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

 

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#Gürkut Acar#CHP#Milletvekili

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