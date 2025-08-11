Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tokat mitinginde vatandaşlara hitap etti. Özel son yerel seçimlerde Tokat’tan istedikleri oyu alamadıklarını, bunun için çalışacaklarını ifade etti.

Konuşmasında Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyona da değinen Özel, Azerbaycan, Ermenistan arasındaki anlaşmadan elbette memnuniyet duyacağız. Ama oradaki anlaşma Zengezur Koridoru üzerinden Türkiye’yi Kafkaslara bağlayan ve Türkiye açısından büyük bir stratejik üstünlük yumuşak güç performansı yaratacak bir meseleyken masaya Trump’ın oturması Ermenistan’la Azerbaycan üzerinden 99 yıllık Amerikan çıkarına anlaşma yapılıp Türkiye’nin seyirci kalması kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

ADRES MECLİS’TİR

Terörsüz Türkiye süreci konusunda da açıklamalarda bulun Özel, “Silah susacaksa, kan duracaksa, şehit aileleri gaziler rızalık verecekse, terör bitecekse, teröre giden para bu millete gidecekse o zaman adres Meclis’tir dedik. Şimdi Meclis’te kurulan bir komisyonda aklıevvel birileri bize diyorlar ki, ‘komisyonda olmayın’. Buradan, Tokat’tan hepinizin gözünün içine baka baka söylüyorum ki, kimse CHP’nin içinde olduğu komisyondan korkmasın. CHP’nin olmadığı yerden korkun. Cumhuriyeti kuran partiden, 100 yıl önce Kürt’le Türk’ün omuz omuza savaştığı Kurtuluş Savaşı’nı veren partiden kimse ne ayrılık ne cumhuriyete ihanet ne Türkiye’ye bir haksızlığa sessiz kalma beklemesin.”

BAHADIN CHP’DE

CHP Lideri Özgür Özel dün çeşitli programlar için Yozgat’ın Sorgun ilçesindeydi. Özel, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle Memleket Partisi’nin kapanma kararının ardından CHP’ye katılan Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu ve meclis üyelerine rozet taktı. Parti otobüsünden partililere seslenen Özel, eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye, baba ocağı olarak gördükleri CHP’ye tekrar katılmasından dolayı teşekkür etti.

