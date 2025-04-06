CHP'nin olağanüstü kurultay çalışmaları başladı | Ümit Uysal adaylıktan çekildi

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Özel, saat 10.00'da CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın düzenlendiği Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı.

Kurultayı açmak için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun delegeler tarafından önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu.

Öneri kabul edilerek CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.

Kurultaya, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı.

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı.

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Salonda, Mustafa Kemal Atatürk, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu posterleri yer aldı.

UYSAL ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Daha önce olağanüstü kurultayda aday olacağını açıklayan Ümit Uysal, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

"CHP'NİN NE DEMEK OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılış konuşmasında "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne demek olduğunu cümle aleme göstermek için buradayız. Milyonlarca vatandaşımızın gelecek hayallerini savunmak için buradayız. Demokratik seçimlerle ülkemizi tanıştıran partiyiz. Partimize kayyum atama planını bertaraf etmek için buradayız" dedi.

KILIÇDAROĞLU ALKIŞLAMADI

Özgür Özel'in konuşmasını bitirmesinin ardından Özel'i tek alkışlamayan kişinin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğu görüldü.

KURULTAYDA SON DURUM

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, kurultayla ilgili şu detayları paylaştı:

CHP lideri Özgür Özel açılış konuşmasını yaptı. Özgür Özel konuşmasına tutuklanan belediye başkanlarına selam göndererek başladı. Özel, ‘Partimize kayyum atama planını bertaraf etmek, CHP’nin ne demek olduğunu göstermek için buradayız.’ ifadelerini kullandı.

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CHP KURULTAYLARINDA BİR İLK

Her zaman Ankara Spor Salonu’nda yapılmasına alışılmıştı CHP kurultaylarının. Ancak bu kurultay Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor. Sadece delegelerin olduğunu söylemek mümkün.

Bin 320 delege var, parti meclisi ve başkanını oylayacak. Berhan Şimşek de adaylık iddiasını devam ettiriyor. Yeterli imza delege sayısının yüzde 5’i. Sayı yakalanırsa aday olabiliyor.

Parti meclisi için çarşaf liste yapıldı. Edinilen bilgilere göre Ekrem İmamoğlu da çarşaf liste istedi. Çarşaf liste olduğu için parti içi muhalifler de liste çıkaracak. Oğuz Kağan Salıcı bir liste hazırladı. Listeye yaklaşık 12 milletvekili destek mesajı attı. O isimler arasında Kılıçdaroğlu’na yakın isimler olduğunu söylemek mümkün.

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Kılıçdaroğlu da bugünkü kurultaya geldi, Özgür Özel’i dinledi. Özgür Özel’in 16:00 gibi miting yapmasını da bekliyoruz.

KILIÇDAROĞLU ADAY DEĞİL

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağını açıklamasının genel başkanlık yarışını gündemden düşürdüğü kurultayda asıl yarış, partinin en yetkili karar organı Parti Meclisi’nde (PM) yaşanacak. Özgür Özel ekibi ile muhalefetin listelerinin çarpışacağı kurultay sabahına kadar liste mesaisi yapıldı. Özel liste mesaisini Genel Merkez’de yaptı, muhalefetin seçim karargâhı ise İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın çalışma ofisi oldu. Bir önceki kurultayda da muhalefetin anahtar listesini hazırlayan Salıcı’ya bu kez Kılıçdaroğlu ve ekibinin de destek verdiği bildirildi.

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MUHALEFETTE KOALİSYON

Önceki kurultayın aksine bu kez muhalefette oluşan “liste koalisyonu”nun Özel’in listesini zorlayabileceği konuşuluyor. Bir önceki kurultayda yönetimin listesini 9 isimle delen muhalefetin bu kez 20 civarında üyelikle PM’de üçte bir çoğunluğu ele geçirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bu kanattan isimler Hürriyet’e “Önceki kurultayda Kemal Bey kaybedince birçok delege gönül koyup salondan ayrıldı. O günkü listeyi de Oğuz Bey kendisi hazırladı. Yani Kemal Bey ile konuşularak hazırlanan bir liste değildi. O nedenle sandıkta da tam organize olunamadı. Ayrıca, doğrudan genel başkanın inisiyatifine bırakılan 8 kişilik kontenjanın dışında 52 kişilik olması gereken liste de 44 kişilik hazırlanmıştı, listedeki bu eksiklik en az 90 civarında oy kaybına yol açtı. Bu nedenle Oğuz Bey de dahil seçimi kıl payı kaybeden arkadaşlarımız oldu. Bu kez sandığa daha organize gidiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

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LİSTEDE ÇİZİK ENDİŞESİ

Muhalefetin, kayyum tartışmaları sırasında Kılıçdaroğlu’na yönelik “yüzüne tükürürler” sözleri nedeniyle İmamoğlu’na yakın isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’i hedefe koyduğu, Zeybek’in bu nedenle “liste çiziği” yiyebileceği de konuşuluyor. Zeybek ile birlikte PM’deki birkaç isme yönelik hoşnutsuzluğun da İmamoğlu ekibinde rahatsızlığa yol açtığı, bu nedenle sözkonusu isimleri korumaya yönelik “maymuncuk” liste çıkarılabileceği de kulislerde öne sürülüyor. Kurultayda gücünü perçinlemeyi hedeflediği konuşulan Özel’in ekibinin hazırlıklarını yürüttüğü listede, CHP listesinden DP İzmir Milletvekili olan ardından da yeniden CHP’ye geçen Salih Uzun olacağı belirtiliyor.

MANSUR YAVAŞ NE YAPACAK

Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde adı öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kurultaydaki liste yarışında alacağı pozisyon da merak konusu oldu. Kulislerde Yavaş’ın, Kılıçdaroğlu ile olan yakınlığı nedeniyle muhalefete daha yakın durabileceği tahminleri öne çıkarken, İzmir yerel siyasetinde etkisi bilinen eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de muhalefetin anahtar listesinde yer alabileceği belirtiliyor. CHP’nin büyük yarışa sahne olan kurultay sürecinde Ankara ve İzmir kurultaylarını Kılıçdaroğlu’na yakın isimler kazanmıştı.