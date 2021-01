CHP'nin Menemen'de kura itirazına AK Partili isimlerden tepki yağdı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, ’zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik’ iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, CHP’den bir gün önce istifa eden ve tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un görevden alınması sonrası, belediye meclisinde başkanvekilliği için seçim yapıldı. Meclis üyelerinin oy kullandığı seçimde ilk 2 turda çoğunluk sağlanmazken, 3. ve 4. turlarda oylar eşit çıkınca kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada CHP’nin adayı çıkarken, kura çekiminde usül hatası yapıldığı gerekçesi ile AK Parti konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme ise kura çekimini iptal ederken, CHP kanadı karara itiraz etti. Ancak kararda bir değişme olmayınca, İzmir Valiliği mahkemenin verdiği karara uyarak, başkanvekilliği seçimini, 4 Ocak günü yapılmasına karar verdi. Öte yandan, CHP kanadının yargı kararına eleştirilerde bulunması üzerine, yapılan usulsüzlüğün ve yolsuzluğun unutturulmaya çalışıldığı ileri süren AK Parti kanadı, CHP’nin eleştirilerine sosyal medya üzerinden cevap verdi.



AK Parti kanadının sosyal medyada konuya ilişkin açtığı hashtag, yaklaşık 15 dakika içerisinde Türkiye gündeminde TT oldu. CHP’nin gösterdiği tepkilere AK Parti kanadından şu paylaşımlar yapıldı:



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: "Menemen’de milyonlarca yolsuzluk yapanlar, bunlara itiraz etmeyip halı altına süpürmeye çalışanlar şimdi de mahkemenin verdiği kararı itibarsızlaştırmaya çalışanların konuşacak yüzlerinin olması hayret verici"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: "Hem usulsüzlüğün, yolsuzluğun, hukuksuzluğun altına imza atacaksınız hem de kalkıp adaleti sorgulayacaksınız! CHP; Menemen Belediyesinde olanlardan utanması gerekirken, hukukun üstünlüğüne dil uzatıyor! Tek dayanakları demagoji yetenekleri!"



AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya: "Her seçim döneminde, ’kul hakkı’, ’adalet’, ’şeffaflık’ gibi söylemlerle milletten oy isteyen CHP, ele geçirdiği belediyelerde her türlü melaneti yapmaktan geri kalmıyor. Bunun son örneği Menemen Belediyesi oldu."



AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "CHP’nin her iftirası, aynı zamanda bir itiraftır. CHP yolsuzlukla, usulsüzlükle gündemde. Menemen’deki yolsuzluğa ses çıkarmayanlar, yüzsüzce adaleti sorguluyor. Milletin hakkını size yedirtmeyeceğiz! #CHPdeYolsuzlukBiteneKadar."



AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Cemal Bekle: Usulsüzlüğü yapan #CHP, yolsuzluk yapan #CHP, hesap soran #CHP... Bu ne perhiz ne lahana turşusu... Menemen’de ve #CHPdeYolsuzlukBiteneKadar hukuk mücadelesi sürecek!"



AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı: "Baş yapıtı yalan olan CHP, içerisindeki taciz, tecavüz ve usulsüzlükleri örtbas etmek için yeni bir tezgah peşinde. İzmirde Menemen halkının hakkını gasp edip, üste çıkmanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Hukukun dediği olacak! #CHPdeYolsuzlukBiteneKadar mücadelemizi sürdüreceğiz!"



AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır: "Menemenin hakkını yiyip, hak peşine düşüyor gibi yapanlar; önce aynaya bakacak! #CHPdeYolsuzlukBiteneKadar mücadeleye devam!"



AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: "CHP; gündem değiştirmeye doyamadı! Her sıkıştığında kaçacak bir delik arayan CHP bilsin ki; Menemende #CHPdeYolsuzlukBiteneKadar hukukun dediği olacak!"



İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal: "İzmir’de yolsuzlukların odağı haline gelmiş Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri ve politikalarıyla, hukuk ve demokrasi mücadelemiz #CHPdeYolsuzlukBiteneKadar sürecek!"