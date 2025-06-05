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CHP'nin kurultay davasında yeni gelişme: İddianame ağır cezada

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#CHP#Soruşturma#Kurultay
CHPnin kurultay davasında yeni gelişme: İddianame ağır cezada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 13:08

CHP'nin 38 kurultayı şaibe davasında yeni gelişme görevsizlik kararı ile iddianame Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi

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CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt, konuyla ilgili gelişmeyi şu sözlerle anlattı:

CHP'nin 38. kurultayı soruşturması tamamlandı ve iddianame kabul edilmişti. Mahkemenin değerlendirmeleri sonucunda iddianame görevsizlik nedeniyle ağır ceza mahkemesine gönderildi. Bu iddianamede açıklanan gerekçede seçim süreci işaret ediliyor. Seçimden önce veya sonra suç işlediğiyle ilgili bir milletvekili hakkında kovuşturma ya da soruşturma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile bu yerin ağır ceza mahkemesine aittir ifadesi kullanılıyor. İddia edilen isim ise Erkan Aydın. Ağır ceza mahkemesi ile ilgili süreci yakından takip edeceğiz.

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#CHP#Soruşturma#Kurultay

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