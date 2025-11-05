×
CHP’nin kurultay davasında Atatürk’lü ara karar

Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 07:00

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’ndaki şaibe iddialarına ilişkin yapılan soruşturma sonucunda aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında “oylamaya hile karıştırma” iddiasıyla Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Dosyada mağdur olarak yer alan Kılıçdaroğlu ve avukatı duruşmaya katılmadı. Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve AYM’nin, görevli mahkemenin mevcut mahkeme olduğuna ilişkin kararının beklenilmesi için davayı 13 Ocak 2026 tarihine erteledi.

KILIÇDAROĞLU’NA SMS

Mahkeme, 23 sayfadan oluşan içinde Atatürk ve Montesquieu’dan alıntıların olduğu 15 maddelik bir ara karar kurdu. Kararda, İmamoğlu’nun bir sonraki duruşmaya SEGBİS ile ifadesinin alınması için Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na müzekkere yazılmasına, Kılıçdaroğlu’nun cep telefonuna duruşma günü ve saatini bildirir SMS gönderilmesine,  Lütfü Savaş’ın  beyanlarının alınması için Hatay Asliye Ceza Mahkemesi’ne müzekkere yazılmasına hükmedildi.

AKTAŞ’LA BİRLEŞECEK Mİ

Kararda, Aziz İhsan Aktaş ile sanıklar arasında rüşvet, nüfuz ticareti, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan ceza mahkemelerinde görülmekte olan kamu davası veya soruşturma olup olmadığına ilişkin UYAP kayıtlarının dosyaya celbine karar verildiği belirtilerek “birleştirmeye muvafakat talepli müzekkere yazılması” denildi.

 

 

 

 

