CHP’nin kurultay davasında Atatürk’lü ara karar

Haberin Devamı

Dosyada mağdur olarak yer alan Kılıçdaroğlu ve avukatı duruşmaya katılmadı. Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve AYM’nin, görevli mahkemenin mevcut mahkeme olduğuna ilişkin kararının beklenilmesi için davayı 13 Ocak 2026 tarihine erteledi.

KILIÇDAROĞLU’NA SMS

Mahkeme, 23 sayfadan oluşan içinde Atatürk ve Montesquieu’dan alıntıların olduğu 15 maddelik bir ara karar kurdu. Kararda, İmamoğlu’nun bir sonraki duruşmaya SEGBİS ile ifadesinin alınması için Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na müzekkere yazılmasına, Kılıçdaroğlu’nun cep telefonuna duruşma günü ve saatini bildirir SMS gönderilmesine, Lütfü Savaş’ın beyanlarının alınması için Hatay Asliye Ceza Mahkemesi’ne müzekkere yazılmasına hükmedildi.

AKTAŞ’LA BİRLEŞECEK Mİ

Kararda, Aziz İhsan Aktaş ile sanıklar arasında rüşvet, nüfuz ticareti, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan ceza mahkemelerinde görülmekte olan kamu davası veya soruşturma olup olmadığına ilişkin UYAP kayıtlarının dosyaya celbine karar verildiği belirtilerek “birleştirmeye muvafakat talepli müzekkere yazılması” denildi.