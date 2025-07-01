CHP’nin Kurultay davası 8 Eylül’e ertelendi

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CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dünkü duruşmasında karar çıkmadı. Feri müdahillik taleplerini kabul eden mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kurultay iddialarıyla ilgili olarak açılan ceza davasında verilen görevsizlik kararına itiraz sürecinin kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 8 Eylül tarihine erteledi. Kararın ardından Mahkeme Hâkimi, “Bu celse karar verecektik ama bu ceza yargılamasının neticesini bekliyoruz. Bu neticelenmesi demek ceza yargılamasının kesinleşmesi hususu beklemek değil, en azından hangi mahkemede yargılamanın yapılacağını görmem gerekli” açıklamasında bulundu.

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HÂKİM: SİYASET MENFAAT İŞİDİR

CHP’nin avukatlarının “Fark eder mi” şeklindeki sorusuna karşılık da hâkim, “Eder. Bakacağımız sadece menfaat temini sebebiyle irade fesadına uğramış mı uğramamış mı. Yoksa menfaat temini de olabilir. Siyaset menfaat işidir biraz. Eğer siyaset menfaat işi olmasaydı, milletvekili seçilip bir ay sonra istifa ederek başka partiye geçenler oluyor. Bir ay içinde değişmiyor” ifadelerini kullandı.

‘CEZA’DA MI ‘ASLİYE’DE Mİ GÖRÜLECEK

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanık hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçundan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. İddianameyi kabul eden mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermeye hükmetmişti. Mahkemenin bu kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile sanık avukatları ve CHP itiraz etti. İtiraz üzerine mahkeme de dosyayı Nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde mi yoksa Asliye Ceza Mahkemesi’nde mi görülmesine ilişkin karar verecek.

‘MEŞRUİYET’ TARTIŞMASI

- Duruşmada davacı eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen, kurultayın Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tarafsız davranmaması nedeniyle mutlak butlan ile batıl olduğunu savunarak, “Kurultayda, Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında, adaylardan Özgür Özel’in genel başkan seçimini kazanması için çok sayıda failin dahil olduğu birçok suç işlenmiştir. Divan Başkanı’nın hukuka aykırı uygulamaları ile sakatlanmıştır. Olağanüstü kurultay kararı yetkisiz genel başkan tarafından alınmıştır. Gayri meşru genel başkan kendini kurtarmak için bir mizansen sergilemiştir. Siyasi parti yönetimlerinin para gücü ile tasarlanması bir milli güvenlik sorunudur” iddiasında bulundu ve “Önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile karar organlarının göreve çağrılmasını talep ederiz. Bizim hiçbir talebimizde kayyum talebi yoktur” dedi.

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CHP’NİN AVUKATI: DELEGE İRADESİNİ GÖSTERDİ

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan ise feri müdahallik talebinin yargılamayı uzatmaya yönelik olmadığını, bu nedenle yapılan başvuruların kabul edilmesini talep etti. Çağlayan, davacı avukatının Divan Başkanı’na yönelttiği suçlamaların Ankara Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede bile bulunmadığına işaret ederek, “Siyasi partilerde önemli olan delegenin önüne sandık götürmektir. Bu sandık delegenin önüne götürülmüş, delege bir kez daha iradesini göstermiştir. Mahkemenin siyasi partilerin kimin tarafından yönetileceğine ilişkin karar verme imkânı bulunmamaktadır. Genel Başkan meşruiyetini delegeden almıştır” dedi. Çağlayan, ceza yargılamasının beklenmesini, sanıkların beraat etmesi durumunda yargılamanın telafi edilemez bir yere sürükleneceğini savundu.

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ÖZGÜR ÖZEL: SÜREÇ ODAKLI SİYASİ OPERASYON

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, davanın 8 Eylül’e ertelenmesinin ardından sosyal medya hesabından, “Partimize dönük hiçbir kumpas 19 Mart darbesinden bağımsız değildir. Bugünkü (dünkü) duruşmanın da sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır” paylaşımında bulundu. Özel paylaşımında, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. günü nedeniyle bugün Saraçhane’de yapacakları eyleme de partilileri davet etti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN HAKARETLERE YANIT: GENÇLERE HAKKIMI HELAL EDİYORUM

- CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere hakkımı helal ediyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum. Eğer Datça Belediyesi’nde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder. Sadece o arkadaşımıza değil yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum. Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum” ifadelerini kullandı.