CHP’nin kurultay adresi belli oldu: PM için yeniden yarış

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CHP’nin 6 Nisan’da yapacağı olağanüstü kurultayının adresi belli oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel imzalı yazıda, 21. Olağanüstü Kurultay’ın 6 Nisan Pazar günü saat 10.00’da Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanacağı bildirildi. Yazıda, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı tarih ve yerde saat 13.00’te yapılacağı da belirtildi. CHP kulislerinde, Özel’in karşısına aday çıkmasının beklenmediği ancak kurultayın partinin en üst karar organı Parti Meclisi için kıyasıya bir yarışa sahne olabileceği konuşuluyor.

PARTİYE KAYYUM ÖNLEMİ

CHP yönetimi olağanüstü kurultay kararını, Özel yönetiminin seçildiği son kurultayın iptali için açılan davada partiye olası kayyum atamasının önüne geçmek için aldı. Özel de bu sürpriz kurultay kararını, “CHP’ye kayyum atanarak bu seçimi engelleme hazırlıklarını da gördük ve bugün için de yaptığımız başvuruyu açıklıyorum. Tüzüğümüzün bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ve partiye kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi Türkiye’ye ilan ederiz. 6 Nisan’da kurultaya gidiyoruz. Bu yolla kötücül akla haydi işinize diyerek yolumuza devam ediyoruz” diye duyurdu.

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DAVA GÖLGESİNDE

Ancak, CHP’nin olağanüstü kurultay kararının da iptali için dava açıldı. Özel’in eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kazandığı kurultayın iptali için başvuruda bulunanlardan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile iki parti delegesinin başvurusunda, olağanüstü kurultay kararının “yürütmesinin durdurulup iptal edilmesi” istenirken, Kılıçdaroğlu ekibinin görevlendirilmesi talebinde de bulunuldu. Yargının bu başvurulara ilişkin incelemesi sürüyor. (ANKARA)

1350 DELEGE OY KULLANACAK

Olağanüstü kurultayda, CHP’nin bir önceki kurultayında oy kullanan 1200’ü il kongrelerinde belirlenen, 168’i doğal delege sınıfından toplam 1368 delegenin katılımı bekleniyor. Ancak önceki kurultayın ardından bazı delegelerin partiden ihraç edilmesi, partiye yeni milletvekili katılımlarıyla birlikte bu sayının 1350 civarında olması bekleniyor. İstanbul kurultayıyla ilgili yürütülen soruşturmada kurultayın iptali yönünde karar verilmesi halinde ise İstanbul’un 196 delegesinin olağanüstü kurultayda oy kullanamaması olasılığı ortaya çıkacak.

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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SALONLARINDAN

Yenimahalle Belediyesi’ne ait 1650 kişi kapasiteli Nazım Hikmet Kültür Merkezi, pandemi döneminde yenilenmişti. Belediyeden bu konuda yapılan açıklamada, “Pandemi sürecini değerlendirerek bakıma aldık ve Türkiye’nin en büyük salonlarından biri olma özelliğine sahip çok amaçlı salonu ile fuaye alanı ve kulisleri baştan aşağı yeniledik. Çalışmalar kapsamında salonda boya badanadan sahne cilasına, zemin eğimi düzenlemesinden tüm koltuk döşemelerinin değişimine, ışık ve ses düzenine kadar her yer tek tek yenilendi” denildi.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI’NDAN ‘KONGRE’ İFADESİ

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırdığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 Ekim 2023’te CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına yönelik soruşturma başlatılmıştı. Güney’in bugün ifade vermesi bekleniyor. (Özge EĞRİKAR / İSTANBUL)