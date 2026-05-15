CHP'nin kongre iptal davası ertelendi

8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi için “usulsüzlük ve şaibe” iddialarıyla iptal talebiyle dava açılmıştı. Bu kongrede, Özgür Çelik il başkanı seçilmişti. Davacılar, delegelerin oylarının para, hediye veya çeşitli menfaatlerle yönlendirildiğini ve kongre sürecinde usulsüzlükler yaşandığını öne sürmüştü.

GÜRSEL TEKİN GÖREVLENDİLRİLMİŞTİ

Süreç içinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, tedbir kararıyla Özgür Çelik yönetimini görevden uzaklaştırmış ve geçici yönetim olarak Gürsel Tekin başkanlığında bir heyet görevlendirmişti.

DAVA 10 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Son duruşmada mahkeme, İstanbul’daki dosyanın Ankara’daki CHP kurultay davalarıyla bağlantılı olup olmadığının değerlendirilmesi ve dosyaların birleştirilmesi ihtimali nedeniyle davayı 10 Temmuz’a erteledi.