CHP'nin İsveç'teki skandala ilişkin tepkisine AK Parti'den yanıt: Bu tavrı değerli buluyoruz

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CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterildi.

Paylaşımda, "İsveç'te hain terör örgütüne mensup kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanına yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz. İsveç makamlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"BU TAVRI OLUMLU BULUYORUZ"

CHP'nin açıklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin paylaşımını alıntılayarak, "Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir. Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

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HAMZA DAĞ'DAN AÇIKLAMA



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Bu olay sadece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil aynı zamanda 86 milyona karşı yapılan bir harekettir. CHP'nin buna tepki göstermesini çok kıymetli buluyoruz." dedi.