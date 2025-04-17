CHP’nin İmamoğlu dışında seçeneği yok

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Özel mitingde özetle şunları söyledi:

“Ekrem Başkan’ı türbede elini arkaya bağladı diye suçlayacak kadar saçmaladılar. İmamoğlu İnşaatı, balkonu küçültüp odayı büyütmüş diye suçluyorlar. Kafayı yemiş bunlar. Öyle bir noktadayız ki 1 kuruş yolsuzluk bulamayanlar Ekrem Başkan’a iftira atacak, Meşe, Çınar, Odun diye 3 odunu bulmuşlar. Kriminal tiplerden iftiracı yaratmışlar. Biz, Ümit Özdağ’ın da Selahattin Demirtaş’ın da Ekrem İmamoğlu’nun da özgürlüğünü savunuyoruz. Bize soruyorlar, ‘B planınız var mı? C planınız var mı?’ diye. CHP’nin A, B, C, Z planı da Ekrem İmamoğlu’dur.

BAHÇELİ’YE ÇAĞRI

Sayın Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı, ‘İmamoğlu suçsuzsa beraat etsin, suçluysa ceza alsın’ dedi. Bugün Ekrem Başkan da bir değerlendirme yaptı, ‘Bu açıklamayı önemsiyorum’ dedi. Ben de CHP’nin genel başkanı olarak açıklamayı önemsiyorum ve ekliyorum, gizli tanık ifadeleriyle kimse tutuklanamaz. Bu hem AYM’nin hem de AİHM’in açık, net ve istikrarlı kararıdır. O zaman belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, partilerin genel başkanları neden tutuklu? ‘Hakkında iddialar var’ diyorlar. O zaman ‘Hodri meydan’ diyoruz. Hiçbir korkumuz yok. Buradan Sayın Bahçeli’ye önce şunu hatırlatayım. Biz diyoruz ki, ‘Gelin 86 milyonun önünde soruları TRT’de sorun. Yargılamayı TRT’den canlı yapın.

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Sayın Bahçeli’ye tarihi bir çağrıda bulunuyorum. 3T’ye var mısın Sayın Bahçeli? Terörsüz Türkiye’ye ben varım. Gel, sen de varsan 3T’de buluşalım, Türkiye’nin önünü açalım. Terörsüz Türkiye’ye evet. Tutuksuz yargılamaya evet. TRT’den canlı yayına evet. Var mısın Sayın Bahçeli?

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE EVET

Sayın Bahçeli, demiştin ki, ‘Özgür Özel terörsüz Türkiye’ye ne diyor?’ Ben terörsüz Türkiye’ye ‘evet’ diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya, TRT’den canlı yayına ‘evet’ de yarın başka bir Türkiye başlasın.

Bir kez daha savcılara sesleniyoruz, içeride terörist yok. İçeride her birisi birbirinden kıymetli, çoğu üniversite öğrencisi, suçsuz, günahsız, bu ülkeyi seven, bu ülkenin yarınları var. Biz o gençlerin arkasında duruyoruz, o gençleri hapishanede tutamazsınız. Bir kin uğruna bu gençlerin eğitimleri aksatılıyor. YÖK, üniversitelere yazı yazıyor. ‘Bu çocuklara işlem yapın’ diye.”