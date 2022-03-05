CHP’nin hesabı: Ukrayna savaşının faturası 40 milyar dolar

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında ekonomiye ilişkin konuştu. Öztrak özetle şunları söyledi:

PAKDEMİRLİ’NİN İSTİFASI

“Hayat pahalılığındaki bu acı tablonun sorumlusu Tarım Bakanı Pakdemirli, gece Resmi Gazete’de yayımlanan kararla görevinden ayrıldı. Türk çiftçisi kendine yapılanları affeder mi? Milletimiz cayır cayır yanan ormanları unutur mu? Tarım Bakanı’nın istifasıyla, artan gübre fiyatı iner mi? Tarladan sofraya uzanan zincirdeki sorunların üstesinden gelinir mi? Hiç sanmıyoruz. Sorunun sebebi olanların çözümün adresi olamayacağı açıktır. Ukrayna’daki savaş, şu haliyle ülkemize 30-40 milyar dolar fatura çıkaracak gibi. Türkiye, Ukrayna’daki savaşa ekonomisi buhrandayken yakalandı.

ÜCRET ZAMMI ERİDİ

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Tüketici enflasyonu son 20 yılın, üretici enflasyonu da son 27 yılın en yüksek seviyesinde. Yeni asgari ücret iki ayda açlık sınırının altına düştü. Dahası bunlar maalesef iyi günlerimiz. Yakıt lambası 100 liralık benzinle, mazotla sönmeyen vatandaş, sandıkta ampulü söndürmek için gün sayıyor.” m ANKARA