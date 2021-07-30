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Gündem
Umut ERDEM/ ANKARA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’nin Genel Merkez’le yaşıt kedisi Şero iyileşti

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
CHP’nin Genel Merkez’le yaşıt kedisi Şero iyileşti

CHP’nin 17 yaşındaki kedisi Şero, Ankara Kedi Hastanesi’nde 7 aylık tedavisinin ardından hastalığını yenerek hayata yeniden tutundu.

Kedi Hastanesi Başhekimi Dr. Tarkan Özçetin, Şero’nun sağlık durumu ile ilgili Hürriyet’e şu değerlendirmeleri yaptı: “Şero, hastanemize yedi ay önce geldi. Geldiğinde solunum sıkıntısı yaşıyordu.

Ayrıca yaşa bağlı böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları vardı. Uzun süren bu tedavi sürecinde Şero’yu yaşama bağlayabilmek için büyük emek verdik. 17 yaşında (insan yaşıyla 85-100 yaşında) olmasına rağmen Şero’yu tekrar sağlığına kavuşturmanın sevincini yaşıyoruz. Yaşına göre gayet iyi durumda. Yaşının, Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Genel Merkez’le aynı yaştalar.”

CHP’nin Genel Merkez’le yaşıt kedisi Şero iyileşti


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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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