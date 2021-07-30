CHP’nin Genel Merkez’le yaşıt kedisi Şero iyileşti

Kedi Hastanesi Başhekimi Dr. Tarkan Özçetin, Şero’nun sağlık durumu ile ilgili Hürriyet’e şu değerlendirmeleri yaptı: “Şero, hastanemize yedi ay önce geldi. Geldiğinde solunum sıkıntısı yaşıyordu.

Ayrıca yaşa bağlı böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları vardı. Uzun süren bu tedavi sürecinde Şero’yu yaşama bağlayabilmek için büyük emek verdik. 17 yaşında (insan yaşıyla 85-100 yaşında) olmasına rağmen Şero’yu tekrar sağlığına kavuşturmanın sevincini yaşıyoruz. Yaşına göre gayet iyi durumda. Yaşının, Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Genel Merkez’le aynı yaştalar.”







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