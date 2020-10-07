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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 07:00 |  Son Güncelleme:

CHP’nin esnaf için 17 talebi var

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP’nin esnaf için 17 talebi var
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında vatandaşın Meclis’ten sorunlarına çözüm beklediğini söyleyerek salgında esnafın rahatlaması için iktidardan 17 maddelik bir önlem paketi talebinde bulundu.

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşmasının büyük ölçüde esnafın sorunlarına ayırarak şunları söyledi:

“Kahvecilerle ilgili bir şey söyledim, kıyamet koptu, ‘vay nasıl söylersin, vay sen kağıt oynamasını biliyor musun?’ diye. Bir daha söylüyorum. Bütün garibanların, bütün esnafın, bütün sokak satıcılarının, alın teri ile gelirini elde edip çoluğuna çocuğuna nafaka götürenlerin sözcüsüyüm, temsilcisiyim ve olmaya da devam edeceğim.” 

İŞTE O TALEPLER

1- Esnaf Bakanlığı kurulmalı.

2- Sicil affı çıkarılmalı.

3- Krediler, faizsiz taksitlendirilmeli.

4- Kiralarda stopaj kaldırılmalı.

5- AVM’ler haftanın bir günü kapanmalı.

6- Sosyal güvenlik primleri, işyerlerinin kapalı olduğu dönemde Hazine tarafından karşılanmalı.

7- Haksız-insafsız ceza yazılmamalı.

8- Devlet esnafa olan borçlarını ödemeli.

9- Kahvehanelerde oyunlara izin verilmeli.

10- Küçük esnafımızın yanında çalışanların, kısa çalışma ödeneği sorunları giderilmeli.

11- Kamu kurumları kiracısı olan esnafımızdan kira almamalı.

12- Ertelenen vergi ve sigorta primleri için yeniden yapılandırma olanağı getirilmeli.

13- İcra işlemleri durdurulmalı.

14- Okul kantinlerinden bir yıl kira alınmamalı.

15- Servis işletmecilerinin teminat mektupları iptal edilmeli.

16- Altı milyon sokak esnafımız kayıt içine alınmalı.

17- Zarara uğrayan esnafa kira desteği sağlanmalı.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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