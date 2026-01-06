×
CHP'nin eski ilçe başkanı ofisinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 22:20

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde önceki dönem CHP İlçe Başkanı Sertan Ocakçı’dan (54), 2 gündür haber alamayan yakınları, pencereden girdikleri ofisinde Ocakçı’nın cansız bedenini buldu. Ocakçı'nın köpeği ‘miço’nun ise kapının önünde sakince beklediği görüldü.

Olay, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. CHP Ereğli eski İlçe Başkanı Sertan Ocakçı’dan 2 gündür haber alamayan yakınları, ofisine bakmaya gitti. Ofise pencereden giren arkadaşları Ocakçı’yı yerde hareketsiz yatarken bulunca 112’den yardım istedi.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Ocakçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ocakçı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Ocakçı’nın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

Polis, Ocakçı’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken; köpeği ‘miço’nun ise ofisi önünde sakince beklediği görüldü

