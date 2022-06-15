CHP’nin disiplin kararları: Bilecik Belediye Başkanı’na ihraç, Özcan da aynı yolda

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Özcan’ın disipline sevkine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

OYBİRLİĞİYLE DİSİPLİNE

“Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından bir süredir ortaya konulan tutum ve davranışları kapsamında, Genel Merkezimizce pek çok kez sözlü olarak uyarılmıştır. Tanju Özcan, ‘uyarı’ cezasının ardından kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle ‘kesin ihraç’ istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.”

Özcan oylama sırasında el kaldıran AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar’a, “Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi? El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz” demişti.

RÜŞVET İDDİASI GÖTÜRDÜ

Rüşvet iddiaları nedeniyle görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de CHP’den ihraç edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan, Şahin’in partiden ihracına oyçokluğu ile karar verildiğini duyurdu.