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Haber Giriş: 22.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’nin Berberoğlu yol haritası

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CHP’nin Berberoğlu yol haritası
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Enis Berberoğlu ile ilgili karar konusunda “mahkemenin vicdandan yana, haktan, hukuktan yana karar vereceğini umuyorum” dedi.

Özkoç, TBMM’deki basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“(Enis Berberoğlu hakkında beklenen karar ile ilgili planlamanız nedir?) Büyük bir ihtimalle mahkemeler konusunda irade belirten kişi olan ve sarayda oturan kişinin baskısıyla mücadele ediyorlardır. Hâkimlerimizi kim görevlendirirse görevlendirsin, kim onları etki altına almaya çalışırsa çalışsın, onların bu ülkenin evlatları olduğu gerçeğini unutmuyoruz. Ben 15 No’lu mahkemenin vicdandan yana, haktan, hukuktan yana karar vereceğini umuyorum.

Milletimizin geleceği, hukukumuzun ve adaletimizin geleceği söz konusu ise buna yakışan milletimiz ile bizi buluşturan her türlü çareye başvuracağımızı ifade edebilirim. (Sine-i millet sorusu üzerine) Sine-i millete dönme arzusu içinde olanlara ‘Gelin, erken seçim yapalım’ dedik. Türkiye’nin önüne bir seçenek koyuyoruz. Demokrasilerin yönetilemediği zamanlarda, tek çare millete gitmektir. Bir seçim olması gerekiyorsa, koyun sandığı, millet seçimini yapsın.”

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