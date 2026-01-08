×
CHP’nin belediye başkan aday adayı denizde ölü bulundu

Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2026 23:58

İzmir’in Urla ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Urla Belediye Başkan aday adayı olan Burak Ulamışlı (45), denizde ölü bulundu.

Olay, saat 19.45 sıralarında Çeşmealtı Limanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, deniz içerisinde birisinin hareketsiz şekilde durduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Urla Belediye Başkan aday adayı olan Burak Ulamışlı olduğu tespit edildi. Tek kolundan teknenin çapasına bağlandığı belirlenen Ulamışlı’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

