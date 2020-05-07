CHP’nin baro seçimi yorumu: ‘Değiştirmek neye çare olacak’
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş’ın eşcinsellik ile ilgili sözlerini eleştirmesinin ardından iktidarın baro ve meslek odalarının seçim sisteminin değiştirilmesi için kanun teklifi hazırlamasını eleştirdi.
Özkoç, “Türkiye’nin bu gündeminde, meslek odalarının seçim sistemini değiştirmek bizim hangi derdimize çare olacaktır” dedi. Özkoç, TBMM’de yaptığı basın toplantısında özetle şöyle konuştu:
“Türkiye ve dünya bir pandemi sürecinde büyük bir mücadele veriyor. İnsanlarımız canının derdinde, yaşam derdinde, yoksullukla mücadele ediyorlar. Ancak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın böyle bir tasası yok. İçine sızamadığı hiçbir yapıyı kabul etmiyorlar.
SAĞLIKÇILAR GÖREV ŞEHİDİ OLSUN
Türkiye’nin bu gündeminde, meslek odalarının seçim sistemini değiştirmek bizim hangi derdimize çare olacaktır. Sağlık çalışanlarımız çok önemli mücadele veriyor. Eğer bu görevlerini sürdürürken başlarına bir şey gelir bir vefat gerçekleşirse onlar görev şehidi olması gerekiyor. Üç grup başkanvekili bununla ilgili kanun teklifimizi TBMM’ye gönderiyoruz. Peşinde olacağız."
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