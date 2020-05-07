MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP’nin baro seçimi yorumu: ‘Değiştirmek neye çare olacak’
GeriGündem CHP’nin baro seçimi yorumu: ‘Değiştirmek neye çare olacak’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

CHP’nin baro seçimi yorumu: ‘Değiştirmek neye çare olacak’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP’nin baro seçimi yorumu: ‘Değiştirmek neye çare olacak’
Abone Olgoogle-news

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş’ın eşcinsellik ile ilgili sözlerini eleştirmesinin ardından iktidarın baro ve meslek odalarının seçim sisteminin değiştirilmesi için kanun teklifi hazırlamasını eleştirdi.

Özkoç, “Türkiye’nin bu gündeminde, meslek odalarının seçim sistemini değiştirmek bizim hangi derdimize çare olacaktır” dedi. Özkoç, TBMM’de yaptığı basın toplantısında özetle şöyle konuştu:

“Türkiye ve dünya bir pandemi sürecinde büyük bir mücadele veriyor. İnsanlarımız canının derdinde, yaşam derdinde, yoksullukla mücadele ediyorlar. Ancak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın böyle bir tasası yok. İçine sızamadığı hiçbir yapıyı kabul etmiyorlar.

SAĞLIKÇILAR GÖREV ŞEHİDİ OLSUN

Türkiye’nin bu gündeminde, meslek odalarının seçim sistemini değiştirmek bizim hangi derdimize çare olacaktır. Sağlık çalışanlarımız çok önemli mücadele veriyor. Eğer bu görevlerini sürdürürken başlarına bir şey gelir bir vefat gerçekleşirse onlar görev şehidi olması gerekiyor. Üç grup başkanvekili bununla ilgili kanun teklifimizi TBMM’ye gönderiyoruz. Peşinde olacağız."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle