CHP’nin ‘Ateş’siz kurultayı

CHP 37’nci Olağan Kurultayı bugün Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da başlayacak. İki gün sürecek kurultay için hazırlıklar tamamlandı. ‘İktidar’ sloganıyla yapılacak kurultay alanına ‘Hedef İktidar’ pankartı asılacak. Ayrıca, ‘Özgür toplum için iktidar’, ‘Milli irade için iktidar’, ‘Özgürlük, barış ve demokrasi için iktidar’ gibi pankartlar alanı süsleyecek. Bugün genel başkanlık seçimi, ikinci gün de içerisinden MYK üyelerinin seçileceği Parti Meclisi (PM) seçimi yapılacak. Kemal Kılıçdaroğlu’nun alana gelmesinin ardından eski genel başkanların mesajlarını içeren videoyla, Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin bir video gösterilecek.

KULİSLER HAREKETLİ

Kurultay öncesi Ankara’da kulisler hareketlendi. 81 ilden gelen partililer, Ankara’nın değişik mekanlarını üs olarak seçti. Bu mekanlardaki masalarda hararetli tartışmalar yaşandı. ‘Çarşaf liste’ yöntemiyle yapılacak PM seçiminde, birçok delegenin amacı Kılıçdaroğlu’nun işaret edeceği isimler arasına girmek oldu.

KILIÇDAROĞLU’NDAN YEDEKLİ LİSTE

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi 80 il başkanıyla, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın düzenlediği yemekte buluştu. Kılıçdaroğlu’nun, il başkanlarına yedekli bir liste hazırladığı, 52 kişilik PM üyeliği için 70-75 kişilik aday listesi çıkaracağını söyleyerek, “Delegeler bu adaylar arasından özgürce tercihini yapsın. Salonda anahtar liste çıkarsa benim değildir. Sizden bu listeye bağlı kalarak değerlendirme yapmanızı istiyorum” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, Onur Kurulu üyelerinin arzu etmeleri halinde konuşmalarına izin verilmesini istediğini de söyledi. Genel başkanlığa aday adayı olan diğer isimlerin imza toplayıp toplayamayacakları da masada konuşuldu. Bazı il başkanlarının, “Genel başkanlık için imza toplayan aday olsun. İmza toplayamayanlara aday olmaları için imza desteği verilmesin” dediği belirtildi.

3 ADAY ADAYI VAR

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü genel başkanlık seçiminde 80 il başkanının imzasıyla 6’ncı kez aday olacak. 68 delege imzasına ulaşırlarsa, 3 de rakibi çıkacak. İlhan Cihaner, Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı aday adayı olduklarını açıkladı. Ancak kurultayda imza sayısına ulaşsalar bile, şanslarının yüksek olmadığı biliniyor.

ODEON KURULTAYA HAZIR

BAŞKENTTEKİ Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi, CHP kurultayı için hazırlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında oy kabinleri bahçeye kuruldu. Sandık ve kabin sayıları da arttırıldı.

44 sandık ve bu sandıklara bağlı 132 kabin hazırlandı. Her kabinde 10 kişi yer alacak. Oturma düzeni de sosyal mesafeye göre yapıldı. Alanda 4 bin koltuk olacak. 1356 delege ile önceki dönem genel başkanlarının hangi koltuklara oturacağı tek tek belirlenerek minderlere isimler yazıldı. Alana delegelerin yanı sıra, 9 il başkanı ile 5 belediye başkanı, 4 eski genel başkan ve aday adaylığını açıklayan üç isim girebilecek. Partililer ateşleri ölçülerek alınacak ve maskesiz dolaşılamayacak. Maske ve dezenfektanlar da hazır edildi. Delegelere verilen çantada maske ve dezenfektan bulunacak. Basın toplantısı yapan Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, alınan önlemleri anlattı ve “Bilim Kurulu’nun bize verdiği bilgiler nedeniyle kurultayı delege ve onur kurulu üyelerimizle amfi tiyatro ve dışındaki alanda düzenliyoruz” dedi.