CHP’nin 4 öncelikli ‘Yeni Suriye’ politikası

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Esad rejiminin düşmesinin ardından baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı Suriye ile ilgili yeni politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından şöyle duyuruldu: “Dört önceliğimiz vardır. Bunlardan birincisi, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. İkincisi, tüm Suriyelileri temsil edecek, insan haklarına saygılı bir rejimin oluşması, komşumuzun istikrar bulmasıdır. Orada bulunan askerlerimizin güvenliği, Türkiye’deki yurttaşlarımızın huzuru ve refahının sağlanması önemlidir. Son olarak da dördüncü ve en önemli önceliğimiz, Türkiye’deki Suriyelilerin bir an önce güvenle evlerine dönmesidir. Bu dört öncelikli konuda çok hassas, çok soğukkanlı ve çok kararlı olmak gerekiyor.”

GERİ DÖNÜŞE ÖZEL ÇALIŞMA

CHP, bu önceliklerden Suriyelilerin geri dönüşünü ise özel olarak gündemine aldı. Özel, partisinin alanında uzman isimlerden de yararlanılan Dış Politika ve Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurullarını geri dönüşleri sağlamaya yönelik takvimlendirilmiş bir teşvik paketi hazırlamakla görevlendirdi. Özel, Başkan Yardımcısı olduğu Sosyalist Enternasyonal’in hafta sonu Fas’ta yapılan toplantısında da Suriye özelinde düzensiz göçle mücadelenin diplomasisini yaptı. “Ortadoğu, dünya nüfusunun yüzde 5.5’ini oluşturduğu halde dünyadaki sığınmacı ve göçmenlerin yüzde 58’i bu bölgede bulunmaktadır. Dahası Suriyeli sığınmacılar bu göçmenlerin yüzde 27’sini oluşturmaktadır ve en büyük kısmı Türkiye’dedir” dedi.

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HERKESİN AİT HİSSETTİĞİ BİR SURİYE

CHP Lideri Fas’taki toplantıda şu görüşleri dile getirdi: “Biz Suriye’nin parçalanmasından ne Suriye’ye ne bölgeye ne de Türkiye’ye bir fayda gelmeyeceğini düşünüyoruz. O yüzden herkesin kendini ait hissettiği bir Suriye demokrasisinin inşa edilmesi için ortaya irade koyuyoruz. Türkiye’nin de böyle yapması lazım. Bugün Erdoğan’ın da aynı çizgide ifadeler kullanıyor olması, Türkiye’nin iktidarıyla muhalefetiyle Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapması önemlidir.”

TARTIŞILAN SON DAKİKA ÇAĞRISI

-ÖZGÜR Özel’in Şam’da rejimin düşüşü öncesinde yaptığı “Esad ile temas sağlanması” açıklaması tartışma yaratırken, iktidarın da hedefi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Oraya gidecekti ya, Esad’ı ziyaret edecekti ya. Özgür Bey ne oldu, niye gitmedin ya” sözleriyle hedef aldığı Özel, “Biz sığınmacılar dönsün diye Esad’la görüşelim, onu demokrasiye davet edelim dedik” diye yanıt verdi. Özel, “Baasçı değiliz, olmadık da. Esad’dı Esed oldu. Bu parti ilk günden son güne Esad’a ‘Esad’ dedi” dedi.

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ŞEHİT ASTEĞMEN KUBİLAY TÖRENİNDE

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in Menemen ilçesinde Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’nin şehit edilişlerinin 94. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş ve anma etkinliğine katıldı.

Özel, konuşmasında teğmenlere yemin töreni soruşturmasını hatırlatarak şunları kaydetti: “Önce sosyal medyada sonra yazılı basında bu iktidara müzahir kalemler ve trol orduları bir linç kampanyasına giriştiler. Karşısında çok güçlü bir toplumsal taban var bunun. Ama bunun üzerinden bir siyasi çıkara tenezzül edileceği ve teğmenlerin yapmış oldukları andı, sanki bir disiplinsizlikmiş gibi gösterileceği hiç aklımın ucundan geçmezdi.” (AA)