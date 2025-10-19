CHP'nin 39'uncu Olağan İstanbul İl Kongresi

Haberin Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39'uncu Olağan İstanbul İl Kongresi saat 13.30 sıralarında başladı. Bayrampaşa'da bulunan Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki kongrede sabah 08.00 itibariyla partililer ve görevliler hazırlık yapmaya başladı. Kongreye CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Dilek İmamoğlu, ilçe belediye başkanlarıyla, delege ve üyeler katılıyor. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar başladı. Saat 16.00 sıralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kongrenin yapıldığı Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ne geldi.

Kongrede konuşan Özgür Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'nin köklerinden filizlendi. CHP Anadolu'nun her köşesinde yükselen bağımsızlık sesinin siyasal biçimidir. Partimiz emperyalizme karşı verilen kurtuluş destanının mirasçısıdır. CHP siperlerde, tarlalarda, dağ taşlarında 'Ya istiklal ya ölüm' diyenlerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi devletin temeline harç koyan, ülke kuran, halkı ayağa kaldıran Cumhuriyeti inşa eden bir partidir. Köy Enstitüleriyle aydınlığı Anadolu'ya taşıyan kadınlara seçme seçilme hakkı veren eğitimi, birimi, sanata laikliği, sosyal adaleti sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çok partili hayata geçişi sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Eğer 102 yıldır bu bayrak bu şekilde dimdik dalgalanabiliyorsa eğer 102 yıldır türlü saldırılara rağmen bir Anka kuşu gibi Cumhuriyet Halk Partisi her seferinde kendini küllerinden yeniden yaratabiliyorsa önce bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonra halkımıza, sonra da siz değerli örgütümüze borçluyuz. İyi ki varsınız hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Kongrelerde yöneticiler, görev sürelerindeki çalışmalarına gelecek vizyonlarını topluma anlatırlar ve kendilerini delegelerin örgütün takdirine bırakırlar. Ben birazdan 2 yıllık görev süremizdeki bazı çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağım. Gelecek süreçteki çalışmalarımıza yönelik bazı değerlendirmelerde bulunacağım" dedi.

Çelik, "Ekrem Başkan'ın değişim çağrısı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in 'Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi' çağrısı bu topraklarda yeni bir umudun başlangıcını ifade ediyordu. Tam o dönemde İstanbul İl Kongremiz gerçekleşmişti ve 2023 kongremizde 'Biz size yeni bir yol, yeni bir başlangıç vadediyoruz' demiştim. 'İstanbul'dan yayılacak umutla, Anadolu'yu aydınlatmaya geliyoruz' demiştim. 2023’te İstanbul'dan yayılan dalgayla Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde Türkiye'nin birinci partisi olduk. Türkiye'nin birinci partisi bugün kararlı adımlarla emin adımlarla iktidara yürüyor. Hep birlikte iktidara yürüyoruz. Hep birlikte iktidara gidiyoruz. "dedi.

'ADAY OLUN YARIŞALIM'

Çelik konuşmasında Gürsel Tekin'e de yüklenerek, " Bir de kendilerine CHP'liyim diyen bir de kendilerine bunun üzerinden siyasallaşmış yargı kararlarıyla yol açmaya çalışanlar var. Polislerin arkasına sığınıp baba ocağına gelip kadınlara miletvekillerine gençlere biber gazı sıkıldığı sırada 5 bin kişnin arkasına saklananlar var. Hiçbirşey söylemedik bugüne kadar ama bugün tek birşey söylüyorum. 'Şu kadar yıllık, bu kadar yıllık CHP'liyim' diyerek olmaz. İşte er meydanı burası. Varsa kendinize güveniniz varsa cesaretiniz buyurun aday olun yarışalım" dedi.

YSK'DAN 'KONGREYE DEVAM' KARARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere toplanmıştı. Toplantının ardından konuşan YSK Başkanvekili Özübek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 'Daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması nedeniyle kongrenin yapılamayacağına' yönelik yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna gönderildiğini söylemişti. Özübek açıklamalarında ayrıca "Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir." demişti. (DHA)

